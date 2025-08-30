Heiligenstein – Spielankündigung

Heiligenstein/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 07.09 kommt es zum ersten Dreier-Heimspieltag in

Römerberg/Heiligenstein.

Los geht′s ab 10.00 Uhr.

Den Anfang macht unsere Damenmannschaft, Spielgemeinschaft (SG)

Heiligenstein/Harthausen/Weingarten in der Landesliga Süd. Gegner ist die SG von

der 2. Mannschaft der Fortuna aus Göcklingen und dem FC Insheim. Diese wurde in

der vergangenen Saison 5.ter, ist also direkt ein ordentlicher Gradmesser für unsere

Damen. Anpfiff ist um 10.00 Uhr.

Die 2. Mannschaft empfängt die SG Waldsee/Neuhofen/Otterstadt. Als eines der

Topteams der Liga will man weiterhin oben dabeibleiben und den nächsten Heim-

Dreier einfahren. Anpfiff ist 12.30 Uhr.

Die 1. Mannschaft empfängt die 3. Mannschaft des FV Dudenhofen. Einem weiteren

vermeintlichen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Anpfiff ist 15.30 Uhr.

Wir freuen uns auf euer Kommen. Für das leibliche Wohl startet der Spieltag mit

Frühschoppen ab 10.00 Uhr.

Verfasser: T.H. & M.P., Mitglieder Team Öffentlichkeitsarbeit des FV Heiligenstein