Speyer – Fischer- und Sommerfest vom 29-31.8

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar.. Der Angelsport- und Fischzuchtverein in Speyer veranstaltet vom 29. bis 31. August 2025 sein diesjähriges Sommer- und Fischerfest auf dem Vereinsgelände, Im Binsfeld 6a in Speyer.

Des Fest ist am Freitag (29.8) bis 23 Uhr geöffnet, am Samstag (30.8) dann von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag (31.8) von 11 bis 15 Uhr.



Für das leibliche Wohl ist mit Essen und Getränken bestens gesorgt. Neben Zanderfilet und ganzen Zandern gibt es auch Steaks und Bratwürste.

Es gibt auch Livemusik, der Angelsport- und Fischzuchtverein freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme.

Angelsport und Fischzuchtverein Speyer e.V.

1. Vorsitzender Frank Fuchs

Binsfeld 6a

67346 Speyer

Tel.: 0176-56748676

E-Mail : info@asfv-speyer.de

Internet : www.asfv-speyer.de

Text und Fotos von Michael Sonnick