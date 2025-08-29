Sinsheim – Florian Grillitsch wechselt von der TSG Hoffenheim zu Sporting Braga

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Florian Grillitsch setzt seine Karriere künftig in Portugal fort. Der österreichische Mittelfeldspieler schließt sich dem Erstligisten Sporting Braga an.

Grillitsch war mit kürzeren Unterbrechungen seit 2017 ein wichtiger Bestandteil der TSG und absolvierte 196 Pflichtspiele für Hoffenheim. Der 30-Jährige erlebte eine erfolgreiche Phase mit dem Verein und schrieb Geschichte, als er 2018 in der Partie bei Schachtar Donezk das erste Champions-League-Tor der TSG erzielte.

„Florian hat über viele Jahre einen wertvollen Beitrag für die TSG geleistet und war Teil unserer größten sportlichen Momente“, so Sportgeschäftsführer Andreas Schicker. „Im letzten Jahr hat sich jedoch gezeigt, dass wir als Klub einen anderen Weg einschlagen wollen, der neue Profile erfordert. Wir haben uns mit Florian in sehr vertraulichen Gesprächen auch über seine Rolle verständigt. Daher ergibt der Wechsel zu Braga für beide Seiten Sinn. Wir danken Florian für seinen Einsatz und seine Verdienste im TSG-Trikot und wünschen ihm für seine sportliche wie private Zukunft nur das Beste.“

„Ich werde die Zeit bei der TSG Hoffenheim immer in guter Erinnerung behalten und möchte mich sowohl beim Verein als auch den Mitarbeitern für die vielen schönen Jahre hier im Kraichgau bedanken“, sagt Florian Grillitsch selbst zu seinem Abschied aus Hoffenheim. „Ich durfte hier großartige sportliche Momente erleben, mit der TSG sogar in der Champions League spielen und somit auch meinen Beitrag dazu leisten, dass dieser Klub seine Ziele erreicht. Leider ist das vergangene Jahr nun nicht mehr so verlaufen, wie ich es mir vielleicht selbst gewünscht hätte. Ich wünsche der TSG für die Zukunft alles erdenklich Gute.“

Florian Grillitsch wechselte 2013 aus seiner österreichischen Heimat in den Nachwuchs von Werder Bremen und schaffte dort den Sprung zu den Profis. 2017 kam er zur TSG Hoffenheim, wo er sich schnell als Leistungsträger etablierte. Grillitsch verließ den Klub im Sommer 2022 Richtung Ajax Amsterdam, ehe er ein Jahr später nach Hoffenheim zurückkehrte.

Die TSG bedankt sich bei Florian Grillitsch für seine Zeit in Hoffenheim und wünscht ihm in Portugal eine erfolgreiche Zukunft.

