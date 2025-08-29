Sandhausen – Robin Krausse unterschreibt am Hardtwald



Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.Der SVS reagiert auf die Ausfälle in der Zentrale und verpflichtet mit Robin Krauße einen erfahrenen Mittelfeldspieler für die aktuelle Spielzeit. Der 31-Jährige kommt von Eintracht Braunschweig an den Hardtwald und bringt viel Zweitliga-Erfahrung mit.

Krauße wurde am 2. April 1994 in Rudolstadt geboren und kann sowohl im defensiven als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Seine Laufbahn führte ihn über Hansa Rostock, FC Carl Zeiss Jena, SC Paderborn 07 und FC

Ingolstadt 04 zu Eintracht Braunschweig, wo er seit 2021 aktiv war. Bei den Löwen absolvierte er über 120 Pflichtspiele und sammelte dabei fünf Tore sowie zwölf Vorlagen. In der vergangenen Saison kam der Mittelfeldakteur auf 21 Einsätze und

war ein wichtiger Baustein im Braunschweiger Mittelfeld. Beim SVS läuft Krauße in Zukunft mit der Rückennummer 22 auf.

„Robin war einer der ersten Spieler, die ich im Sommer kontaktiert habe. Der Kontakt ist seitdem nie abgebrochen. Er ist ein klassischer Sechser mit einer großen Portion Erfahrung“, sagt Coach Olaf Janßen. „Er überragt in Sachen Energie und

Leidenschaft auf dem Platz und bringt die nötige Ruhe und Führung mit, die wir brauchen! Seine Zweikampfstärke und sein Spielverständnis werden uns sehr helfen. Robin wird unserer jungen Mannschaft gut zu Gesicht stehen.“

Für Krauße ist der Wechsel nach Sandhausen eine neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr auf die Zeit beim SVS. Die Gespräche haben mich überzeugt, dass hier ein echter Aufbruch stattfindet. Ich will meine Erfahrung einbringen und dem

Team dabei helfen, die Ziele zu erreichen. Der Verein hat eine klare Vision, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen.”

Krauße ist nach Louis Kolbe und Kwabe Schulz, Yanis Outman, Teoman Akmestanlı, Luis Idjakovic, Luca de Meester, Pascal Testroet, Yannick Osée, David Zimmer, Arthur Lyska, Ken Gipson, Niklas Tarnat, Jahn Herrmann, David Mamutovic, Phil

Halbauer, Melvin Ramusovic, Leon Ampadu, Berk Inaler, Jannik Graf, Pablo Zahnen Martinez, Benedikt Wimmer, Dennis Pfaffenrot und Maximilian Wagner der 24.Spieler im Kader der Saison 2025/26. Über die Vertragsmodalitäten wurde wie

gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Quelle SVS

