Mannheim – Teilsperrung der Zielstraße



Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Bauarbeiten muss die Zielstraße im Zeitraum von Dienstag, 2. September, etwa 20 Uhr, bis Freitag, 5. September 2025, etwa 12 Uhr, für den Verkehr teilweise gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 60 und 61.

Linie 60

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Ulmenweg und Dudenstraße

Entfall der Haltestellen Zielstraße und Käfertaler Straße

Linie 61

Umleitung in Fahrtrichtung Wohlgelegen EKZ zwischen Eisenlohrplatz und Friedrich-Engelhorn-Straße

Entfall der Haltestellen Wohlgelegen EKZ und Käfertaler Straße

Ersatzhaltestellen in der Friedrich-Ebert-Straße und der Käfertaler Straße

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH Mannheim