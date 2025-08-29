Mannheim – Mutter und Sohn wohlauf – Rücknahme der Vermisstenmeldung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 41-jährigen Mutter und ihrem zweijährigen Sohn wird hiermit zurückgenommen. Die seit den Vormittagsstunden des 22.08.2025 vermisste Frau konnte zwischenzeitlich im Bundesgebiet angetroffen werden. Sie und ihr Sohn sind wohlauf
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Vormittag ( 29.08.2025) kam es in der Bismarckstraße im Hörgeräte-Laden “Kind” zu einem Überfall. Drei Männer überfielen das Geschäft. Die Verkäuferin stand unter Schock. Die Filiale ist derzeit geschlossen. Die Polizei war vor Ort. Näheres ist aktuell nicht bekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»
- Ludwigshfaen / Metropolregion Rhein-Neckar. Förderpreis geht an Ronya Othmann Der Schriftsteller und Filmemacher Éric Vuillard wird in diesem Jahr mit dem Ernst-Bloch-Preis der Stadt Ludwigshafen am Rhein ausgezeichnet. Den Ernst-Bloch-Förderpreis erhält die Schriftstellerin und Journalistin Ronya Othmann. Die Preise werden am Donnerstag, 20. November 2025, um 17 Uhr in einem Festakt im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, ... Mehr lesen»
- Speyer /Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Seit Montag, 25.08.2025, wird ein in Speyer wohnender 32-Jähriger vermisst. Er wurde zuletzt am Montag gegen 09:00 Uhr an dessen Wohnanschrift in Speyer gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der 32-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte ... Mehr lesen»
- Schifferstadt/ Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Donnerstagmittag (28.08.25) im Zeitraum von 12:00 Uhr – 14:00 Uhr Uhr führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen am Südbahnhof durch. Insgesamt mussten elf Verkehrsteilnehmer aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurtes kontrolliert und verwarnt werden. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang an alle Autofahrer appellieren stets mit angelegtem Gurt ... Mehr lesen»
- Mannheim/ Metropolregion Rhein-Neckar – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert ab Montag, 8. September 2025, die Gleis- und Weichenanlage im Bereich zwischen den Haltestellen Neckarplatt und Am Aubuckel. Dafür muss die Stadtbahnstrecke der Linie 7 nach Vogelstang, sowie der Linie 2 nach Feudenheim für den Großteil der Bauzeit gesperrt werden. Für Fahrgäste wird in dieser Zeit ... Mehr lesen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die ursprünglich aus Südostasien stammende Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) breitet sich seit Jahren in Europa aus und wurde auch in Frankenthal festgestellt. In Westdeutschland gilt die Art bereits als etabliert und dehnt ihr Verbreitungsgebiet weiter aus. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Besonders wichtig ist die klare Abgrenzung zur Asiatischen Riesenhornisse (Vespa mandarinia), ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Eulen Ludwigshafen sind vor 30 Jahren in die 2. Handball-Bundesliga aufgestiegen und treffen am 1. Spieltag am Samstag, 30. August um 18 Uhr, zu Hause in der Friedrich-Ebert-Halle auf TuSEM Essen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote DAS 30-PUNKTE-ZIEL : Vor allem auch in der Arbeit im athletischen Bereich haben die Eulen in der Vorbereitung ... Mehr lesen»
- Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisstadt Heppenheim vergibt den Standplatz für einen Weihnachtsbaumverkauf auf einem Teilbereich des westlichen Europaplatzes (Lorscher Straße/B460) für 3 Jahre (2025-2027), jeweils ab Samstag vor dem 1. Advent bis zum 24.12. des Kalenderjahres, neu. Es wird ein privatrechtlicher Nutzungsvertrag geschlossen. Die Bewerbungsfrist läuft vom 01.09.2025 bis 30.09.2025. Der Zuschlag erfolgt ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Bedarf an Wohnraum wächst stetig. Daher bietet die Stadt Mannheim kostenlose Beratung für Eigentümerinnen und Eigentümer an, die zusätzlichen Wohnraum schaffen wollen. Die Beratung umfasst Maßnahmen wie Dachausbau, Aufstockung, Anbau, Umbau, Umnutzung oder die Aufteilung von Wohneinheiten. Ziel ist es, ungenutzte Potenziale zu erkennen und zu verwirklichen, um sowohl ... Mehr lesen»
- Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Abteilung Öffentlich-Rechtliche Unterbringung der Stadtverwaltung Hockenheim bleibt am Dienstag, den 2. September 2025, geschlossen. Die Mitarbeitenden sind an diesem Tag nicht erreichbar. In der Zeit von Donnerstag, den 4. September 2025, bis Donnerstag, den 18. September 2025, gelten geänderte Öffnungszeiten. Die Abteilung Öffentlich-Rechtliche Unterbringung bleibt in dieser Zeit dienstags ... Mehr lesen»
