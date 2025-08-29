Ludwigshafen – AKTUELL – Weitreichender Stromausfall

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In weiten Teilen von Oggersheim ist am Freitagabend der Strom ausgefallen. Zahlreiche Haushalte sowie kleinere Gewerbebetriebe sind derzeit ohne Energieversorgung. Betroffen sind nach ersten Informationen mehrere Straßenzüge, vereinzelt melden Anwohner auch komplette Quartiere ohne Strom.

Techniker seien bereits im Einsatz, um die Ursache zu lokalisieren und die Versorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Über den genauen Hintergrund – ob ein Defekt an einer Leitung, eine Schaltstörung oder ein technisches Problem in einem Umspannwerk – ist bislang noch nichts bekannt.

Für die Anwohner bedeutet der Ausfall spürbare Einschränkungen: Haushalte bleiben dunkel, Kühlschränke und elektrische Geräte stehen still, in einigen Bereichen sind auch Internet- und Telefonverbindungen gestört. Besonders betroffen sind zudem Gewerbetreibende, die ihre Geschäfte für die Dauer der Unterbrechung schließen mussten.

Wann die Störung vollständig behoben ist, kann derzeit allerdings noch nicht abgeschätzt werden.

Die Feuerwehr und Polizei stehen in Bereitschaft, da es in solchen Situationen vermehrt zu Notrufen kommen kann – etwa wenn Aufzüge stehenbleiben oder medizinische Geräte ohne Strom ausfallen. Die Einsatzkräfte appellieren an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren und bei Gefahrensituationen sofort den Notruf zu wählen.

MRN-News wird nachberichten, sobald neue Informationen von TWL oder den Einsatzkräften vorliegen.