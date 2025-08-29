Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Vormittag ( 29.08.2025) kam es in der Bismarckstraße im Hörgeräte-Laden “Kind” zu einem Überfall. Drei Männer überfielen das Geschäft. Die Verkäuferin stand unter Schock. Die Filiale ist derzeit geschlossen. Die Polizei war vor Ort. Näheres ist aktuell nicht bekannt.
Ludwigshafen – Überfall am helllichten Tag auf Kind-Hörgerätetechnik in der Bismarckstraße
