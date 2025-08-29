Ludwigshafen – Heimspiel am 30.August zum Saisonauftakt für die Eulen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Eulen Ludwigshafen sind vor 30 Jahren in die 2. Handball-Bundesliga aufgestiegen und treffen am 1. Spieltag am Samstag, 30. August um 18 Uhr, zu Hause in der Friedrich-Ebert-Halle auf TuSEM Essen.

DAS 30-PUNKTE-ZIEL :

Vor allem auch in der Arbeit im athletischen Bereich haben die Eulen in der Vorbereitung auf die neue Saison zugelegt, sagte Eulen-Cheftrainer Johannes Wohlrab in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen TuSEM Essen.

Das Eulen-Ziel hat Wohlrab klar formuliert: „Schnellstmöglich 30 Punkte holen!“ Wer den verletzten Rechtsaußen Alexander Falk gegen die Essener ersetzt, ließ der Coach noch offen. Erste Wahl am rechten Flügel ist auf alle Fälle Theo Straub (20). Die fünf Neuen sieht Joh Wohlrab gut integriert. Er ist heiß auf den Start, heiß auf tolle Spiele in der Ebert-Hölle. Stand jetzt sind 961 Dauerkarten verkauft, der Traum von 1.000 plus X lebt!

STÜBER UND BÜLOW HAND IN HAND :

In der Rolle als Kapitän voran gehen will Freddy Stüber. Er verkörpert Führungseigenschaft, Mentalität und lebt Leidenschaft auf der Platte vor. Der 30 Jahre alte Routinier zeigt sich positiv überrascht vom „jungen Potenzial“, das die ihm vorher unbekannten Neuzugänge Friedrich Schmitt (20) auf Halblinks und Kreisläufer Leon Hein (22) einbringen. Stübers Stellvertreter als Kapitän ist der Ex-Dessauer Vincent Bülow (30). Der Mittelmann, als Königstransfer mit viel Vorschusslorbeer versehen, fühlt sich wohl in der neuen Heimat. „Man hat hier viel mehr Aufgaben, es ist viel professioneller“, sagt der Regisseur zum Vergleich mit Dessau. Die neue Herausforderung sieht der Routinier als Anreiz, dem die Aufgabenverteilung mit Stüber gut gefällt.

DER „TRAKTOR“ MAX NEUHAUS IST NEUER TUSEM-KAPITÄN :

TuSEM, in der Krimi-Saison 2024/25 mit 30:38 Punkten am Ende Tabellen-Sechzehnter, wird weiterhin von Daniel Haase trainiert. Der 42-Jährige kam vor einem Jahr von den Rhein-Neckar Löwen, wo er Coach der Drittliga-Sieben war. Er passt angesichts seines Trainer-Vorlebens perfekt zur Essener Mannschaft, die im Schnitt nur etwas älter als 21 ist. Von den Jung-Löwen brachte der Coach den Halblinken Felix Göttler (heute 20) und Kreisläufer Valentin Clarius (jetzt 22) mit. Aus dem Löwen-Rudel wechselte nun der baumlange Kreisläufer Valentin Willner (20) zu TuSEM. In das Beuteschema passen die übrigen Neuzugänge: Torhüter Finn Knaack (19) kommt vom HSV Hamburg, die Halblinken Luis Buschhaus (21) von den SGSH Dragons und Tom Wolf (19) von MT Melsungen, Mittelmann Felix Mart (21) von den Füchsen Berlin. Eine gewisse Routine bringt Max Hejny (24) von der SG BBM Bietigheim mit, der Halbrechts daheim ist. Als Nachfolger von Denis Szczesny, der seine Karriere beendet hat, wurde Mittelmann Max Neuhaus (26) zum neuen TuSEM-Kapitän gewählt. Der „Traktor“ ackerte von 2019 bis 2023 für die Eulen und genießt bei den Eulen-Fans nach wie vor viele Sympathien. Bei TuSEM kommt ihm umso mehr Verantwortung zu, da Spielmacher Nils Homscheid (22), ein echter Junge aus dem Pott, wohl noch einige Zeit verletzt ausfällt. Ein Schlüssel zum Heimerfolg ist es nach Johannes Wohlrabs Einschätzung, Felix Göttler in Schach zu halten. Seine Wurfstärke ist gefürchtet.

SPECIAL OLYMPICS RHEINLAND-PFALZ ZU GAST :

Ein wunderbares Echo fanden in der vergangenen Saison Spieltag für Spieltag die Einladungen von Lotto Rheinland-Pfalz und den Eulen an 15 Gäste aus sozial engagierten Vereinen oder Einrichtungen.

Auch in der Saison 2025/2026 werden Lotto und die Eulen bei den 17 Heimspielen jeweils 15 Gäste im VIP-Raum der Friedrich-Ebert-Halle empfangen und dann Handball live zusammen erleben. Den Anfang machen am Samstag bei der Saison-Ouvertüre gegen TuSEM Essen Athletinnen und Athleten der Special Olympics Rheinland-Pfalz. Mit von der Partie ist auch die Athletensprecherin Mehtap Özgül, die im Tennis und im Laufen aktiv ist. Angeführt wird die Gruppe von Angelika Krauß, Vizepräsidentin Regionale Entwicklung & Beauftragte Prävention sexualisierte Gewalt (PSG) und Tennis-Coach Claus Majolk, Vize-Präsident Unified Sports. Als Ehrengäste begrüßt Lotto außerdem auch Oliver Meyer, den Vorsitzenden der VinoPhilAnthropen (VPA), des wohltätigen Weinvereins mit Sitz im Dirmstein, sowie dessen Mitstreiter Marc Willersinn, den Inhaber der Alten Kellerei aus Neuleiningen.

In der letzten Saison haben die Eulen Ludwigshafen gegen TuSEM Essen mit 29:24-Toren vor der mit 2.350 Zuschauern ausverkauften „Ebert-Hölle“ Ende Mai gewonnen.

Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Text Eulen Ludwigshafen und Michael Sonnick

Foto : Max Neuhaus (links) ist neuer Kapitän in Essen mit Tim Schaller von den Eulen Ludwigshafen (Foto Michael Sonnick)