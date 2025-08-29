Hockenheim – Öffnungszeiten der Abteilung Öffentlich-Rechtliche Unterbringung

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Abteilung Öffentlich-Rechtliche Unterbringung der Stadtverwaltung Hockenheim bleibt am Dienstag, den 2. September 2025, geschlossen. Die Mitarbeitenden sind an diesem Tag nicht erreichbar. In der Zeit von Donnerstag, den 4. September 2025, bis Donnerstag, den 18. September 2025, gelten geänderte Öffnungszeiten. Die Abteilung Öffentlich-Rechtliche Unterbringung bleibt in dieser Zeit dienstags und donnerstags geschlossen. Montag, Mittwoch und Freitag gelten die gewohnten Öffnungszeiten des Rathauses.
Ab Freitag, den 19. September 2025, ist Abteilung wieder täglich für Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.
Quelle: Stadt Hockenheim