Hockenheim – Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz gipfelt in Körperverletzung

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis(ots) Am Donnerstag, gegen 22:45 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Lussheimer Straße zu einer Auseinandersetzung aus bislang unbekannten Gründen zwischen zwei Männern. Eine bislang unbekannter Tatverdächtiger schlug und beleidigte einen 43-Jährigen und flüchtete im Anschluss. Er konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 20 Jahre alt, schwarze Haare, Vollbart, ca. 175 cm groß, schwarzes T-Shirt, helle Jeanshose, helle Sportschuhe.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Nummer 06205 2860-0 zu melden.