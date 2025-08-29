Heppenheim – Platzvergabe für den jährlichen Weihnachtsbaumverkauf auf dem Europaplatz

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Kreisstadt Heppenheim vergibt den Standplatz für einen Weihnachtsbaumverkauf auf einem Teilbereich des westlichen Europaplatzes (Lorscher Straße/B460) für 3 Jahre (2025-2027), jeweils ab Samstag vor dem 1. Advent bis zum 24.12. des Kalenderjahres, neu. Es wird ein privatrechtlicher Nutzungsvertrag geschlossen. Die Bewerbungsfrist läuft vom 01.09.2025 bis 30.09.2025. Der Zuschlag erfolgt unter Berücksichtigung von allgemeinen Vergabegrundsätzen an den Meistbietenden in Form der freihändigen Vergabe. Bei gleicher Eignung und Angebotshöhe gilt die Reihenfolge des Eingangs. Die Bewerbungsunterlagen können unter www.heppenheim.de eingesehen und direkt eingereicht werden.
Quelle: Stadt Heppenheim