Heidelberg – Gleitschirmflug endet im Baum

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr stürzte eine 64-jährige Gleitschirmfliegerin beim Königstuhl in Heidelberg in einen 15 Meter hohen Baum. Durch Kräfte der Feuerwehr und der Höhenrettung konnte die Frau zwei Stunden später gerettet werden. Die 64-Jährige wurde vor Ort ambulant medizinisch betreut und glücklicherweise blieb sie unverletzt.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Bedarf an Wohnraum wächst stetig. Daher bietet die Stadt Mannheim kostenlose Beratung für Eigentümerinnen und Eigentümer an, die zusätzlichen Wohnraum schaffen wollen. Die Beratung umfasst Maßnahmen wie Dachausbau, Aufstockung, Anbau, Umbau, Umnutzung oder die Aufteilung von Wohneinheiten. Ziel ist es, ungenutzte Potenziale zu erkennen und zu verwirklichen, um sowohl ... Mehr lesen»
- Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Abteilung Öffentlich-Rechtliche Unterbringung der Stadtverwaltung Hockenheim bleibt am Dienstag, den 2. September 2025, geschlossen. Die Mitarbeitenden sind an diesem Tag nicht erreichbar. In der Zeit von Donnerstag, den 4. September 2025, bis Donnerstag, den 18. September 2025, gelten geänderte Öffnungszeiten. Die Abteilung Öffentlich-Rechtliche Unterbringung bleibt in dieser Zeit dienstags ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Zur Kritik von Armin Grau an Bundeskanzler Friedrich Merz nehmen der Pflegeunternehmer und CDU Dialogbeauftragte Sertac Bilgin sowie der Fraktionsvorsitzende der CDU Ludwigshafen, Dr. Peter Uebel,Stellung: die Behauptung, Friedrich Merz würde den Sozialstaat schwächen, ist schlicht falsch. Tatsache ist, Deutschland gibt einen erheblichen Teil seines Bruttoinlandsprodukts für Sozialleistungen aus. Diese Ausgaben ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Frankenthal / Speyer / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein.Neckar. • Mehr als 17.000 Personen im Bezirk Ludwigshafen arbeitslos • Arbeitgeber melden weniger Stellen • Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt Die Sommerpause auf dem Arbeitsmarkt hält im August an. Mit 17.112 Arbeitslosen waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen 220 mehr registriert als im Vormonat ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 11. September 2025, findet der bundesweite Warntag statt. An diesem gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern wird die technische Infrastruktur der Warnung in ganz Deutschland mittels einer Probewarnung getestet. Das vom Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) ausgerufene Ziel ist, Bürger*innen für das Thema Warnung zu sensibilisieren. So sollen ... Mehr lesen»
- Michelstadt / südhessischer Odenwaldkreis / Aus der MRN-News Nachbarschaft(ots) Auf dem CVJM-Jugendcamp am Stadion in Michelstadt wurde am Donnerstagabend (28.08.), gegen 18.30 Uhr, ein etwa ein Meter großer Königspython gefunden. Die alarmierten Beamten der Polizeistation Erbach brachten das Tier in einem Eimer mit Luftlöchern unter. Anschließend konnte die Schlange die Nacht in aller Ruhe auf ... Mehr lesen»
- INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit im August 2025 gestiegen. Insgesamt waren 14.713 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 266 Personen mehr als im Juli (plus 2 Prozent) und 696 Personen bzw. 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,0 Prozent ... Mehr lesen»
- Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am Samstag, den 30. August 2025, empfängt die TSG Hoffenheim in der PreZero Arena die Mannschaft von Eintracht Frankfurt zum ersten Bundesligaheimspiel der neuen Saison 2025/2026. Das Polizeipräsidium Mannheim appelliert in diesem Zusammenhang an die Fans beider Mannschaften, damit die Begegnung in Sinsheim für alle friedlich verläuft und der Sport ... Mehr lesen»
- Landkreis Germersheim / Landau / Kandel / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute, am 28.08.2025, kam es gegen 12:37 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach in Fahrtrichtung Ludwigshafen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.https://youtu.be/J7H2B315TcU Ein 44-jähriger Fahrer eines Transporters übersah vermutlich ein Stauende und ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten führt die Stadt Heidelberg zwischen Montag, 8. September 2025, und Freitag, 12. September 2025, die nächtliche halbjährliche Sperrung an Gaisberg- und Schlossbergtunnel durch. Während der jeweiligen Arbeiten kann der Bereich über die B37/Neckarstaden umfahren werden. Die Umleitungen sind auch vor Ort ausgeschildert. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – ... Mehr lesen»
Mannheim – Wohnraum im Bestand: Kostenlose Beratung für Immobilienbesitzer
Hockenheim – Öffnungszeiten der Abteilung Öffentlich-Rechtliche Unterbringung
Ludwigshafen – CDU: die Höhe der Sozialleistungen steigt jährlich
Ludwigshafen – Sommerflaute hält an: Arbeitslosenquote steigt im August auf 7,3 Prozent
Speyer – Bundesweiter Warntag am 11. September 2025
Michelstadt – Königspython auf Campgelände
Mannheim – Schwache Konjunktur lässt Arbeitslosigkeit im August steigen
Sinsheim – Saisonauftakt mit der Begegnung TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt – Fanbrief der Polizei
Landau / Kandel – VIDEO – Tödlicher Unfall auf der A65
Heidelberg – Gaisberg- und Schlossbergtunnel von 8. bis 11. September 2025 mit nächtlichen Sperrungen
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-