Worms – Startklar fürs Backfischfest



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Letzte Service-Hinweise vor dem großen Volks- und

Weinfest

Vom 30. August bis 7. September dreht sich in Worms wieder

alles um das Backfischfest: Neun Tage lang sorgt dann das

größte Volks- und Weinfest am Rhein mit Fahrgeschäften,

Festzelten und einem buntem Rahmenprogramm für

ausgelassene Stimmung. Damit alle Gäste ihren Besuch

entspannt genießen können, haben die Veranstalter wichtige

Servicehinweise zusammengestellt. Alle Informationen sind

außerdem auf der offiziellen Homepage unter

www.backfischfest.de abrufbar.

Verkehrshinweise

Am Sonntag, 31. August, zieht der große Festumzug durch die

Stadt. Zwischen 13 und 18 Uhr ist die komplette Umzugsstrecke

für den regulären Verkehr gesperrt, auch betroffene Buslinien

werden umgeleitet. Die Umzugsteilnehmer werden sich wieder im

Bereich der Friedrich-Ebert-Straße, der Liebenauer-, Carl-Schurz-,

der Von-Steuben-, sowie der Güterhallenstraße in Formation

bringen. Die Anwohner dieser Straßen müssen sich demnach auf

temporäre Park- und Halteverbote einstellen – entsprechende

Hinweisschilder werden rechtzeitig aufgestellt. Auch am zweiten

Festsonntag, 7. September, ist mit besonders großem Andrang auf

und um den Festplatz zu rechnen. An diesem Tag locken das

Entenrennen (14 Uhr) und das Fischerstechen (14.30 Uhr)

traditionell zahlreiche Besucher an. Es empfiehlt sich daher, an

diesem Tag öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Da an beiden Backfischfest-Wochenenden mit einem erhöhten

Verkehrsaufkommen rund um den Festplatz zu rechnen ist, wird

generell empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder

mit dem Fahrrad anzureisen. Zusätzlich zum Parkplatz am

Festplatz (Zufahrt am Rhein) steht auch in diesem Jahr wieder der

Parkplatz am Alten Schlachthof zur Verfügung. Die Parkgebühr

beträgt dort 4 Euro pro PKW und 2 Euro pro Motorrad.

Der große Parkplatz Festplatz ist ausschließlich über die B9 erreichbar,

während der kleine Parkplatz am Schlachthof sowohl über die

Rheinstraße als auch über die B9 angefahren werden kann. Alle

Zufahrten rund um das Festgelände sind ausgeschildert. Um

Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, werden die Besucher

gebeten, diesen Hinweisen unbedingt zu folgen. Während des

Backfischfestes wird die Rheinstraße ab dem Festplatz zur

Einbahnstraße und kann ausschließlich von der Stadt kommend in

Richtung Rhein bzw. in Richtung Schlachthof befahren werden.

Die Floßhafenstraße ist von der Rheinstraße aus kommend in

Richtung Schlachthof eine Einbahnstraße, von der B9 kommend

ist sie bis zum Parkplatz am Schlachthof in beide Richtungen und

ab dieser Sperrung nur noch für Anlieger in Richtung Rheinstraße

befahrbar. Die Kastanienallee ist zwischen Rheinstraße und dem

Parkplatz am Festplatz gesperrt.

Abholpunkt

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen beleuchteten und

sicheren Abholpunkt. Dieser befindet sich beim Busparkplatz am

Nibelungenring, ist mit dem PKW erreichbar und für Abholungen

im privaten Rahmen gedacht.

Sonderbusse und Sonderzüge

Alle Infos sowie die in diesem Jahr erweiterten Abfahrtszeiten der

Sonderbusse und -züge finden auf der Backfischfest-Homepage.

Die Mitnahme von offenen alkoholischen Getränken in den

öffentlichen Verkehrsmitteln ist untersagt.

Sicherheitshinweise

Während des gesamten Festes ist die Mitnahme von

alkoholischen Getränken, Drogen und Waffen auf dem Festplatz

und seinem unmittelbaren Umfeld entlang der Rheinpromenade

untersagt. Unter Waffen fallen unter anderem Schusswaffen (auch

Schreckschuss), Messer jeder Art und Größe sowie Tierabwehr-

und Pfeffersprays. Auch das Befahren des Festplatzes mit

Fahrrädern oder E-Scootern sowie das Mitbringen von Flaschen,

Gegenständen aus hartem Material (einschließlich Glasflaschen)

und Haustieren ist verboten. Da das Sicherheitspersonal wieder

Rucksack- und Taschenkontrollen durchführt, empfiehlt es sich,

große Taschen und Rucksäcke zu Hause zu lassen.

Einen weiteren Sicherheitsschwerpunkt werden auch diesmal

Jugendschutzkontrollen bilden. Das gesamte Backfischfestgelände

wird zudem videoüberwacht. Die Mitnahme von Trinkwasser in

PET-Flaschen ist gestattet. Zusätzlich zu den bereits genannten

Maßnahmen machen die Veranstalter die Veranstalter auf die

Gefahr von K.O.-Tropfen aufmerksam. Getränke sollten niemals

unbeaufsichtigt stehen gelassen oder von Unbekannten

angenommen werden. Wer sich unwohl fühlt, findet jederzeit Hilfe

bei der Veranstaltungsleitung im Marktmeisterhaus.

Cannabis-Konsum auf dem Festgelände

Das Wormser Backfischfest ist eine Veranstaltung für die ganze

Familie, deshalb ist der Konsum von Cannabis auf dem gesamten

Veranstaltungsgelände untersagt. Der Veranstalter folgt hiermit

dem Gesetzgeber, welcher vorschreibt, dass in unmittelbarer Nähe

von Spielplätzen, Schulen und Personen unter 18 Jahren kein

Cannabis konsumiert werden darf. Auch in diesem Fall ist den

Weisungen des Veranstalters und dessen Ermächtigten in jedem

Fall Folge zu leisten.

Backfischfest im Offenen Kanal

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat auch 2025 wieder die

Möglichkeit, sich die Eröffnung auf dem Marktplatz sowie den

großen Umzug live im Offenen Kanal anzusehen. Samstag, 30.

August, um 15.15 Uhr und Sonntag, 31. August, um 13.15 Uhr

starten jeweils die Sondersendungen. Auch den Rest der Woche

dreht sich beim lokalen Sender alles um des Wormser liebstes

Fest: Neben den Wiederholungen der Sondersendungen ist auch

ein Festplatzcheck im Programm.

Infoshop auf dem Backfischfest

Der Infoshop vor dem Wonnegauer Weinkeller hat täglich von 14

bis 24 Uhr (sonntags ab 12 Uhr) geöffnet. Hier gibt es

Merchandise-Artikel zum Backfischfest, wie die beliebten Pins und

Weingläschen, zudem auch Informationsmaterial.

#wormsliebe

Auch die Kampagne #wormsliebe ist in diesem Jahr auf dem

Festplatz präsent. Neben einem Fotospot im Eingangsbereich des

Festplatzes sowie verschiedenen Merch-Artikeln, die im Infoshop

erhältlich sind, warten während der Festwoche

abwechslungsreiche Aktionen auf die Besucher. Dazu zählen etwa

eine Tattoo-Aktion zugunsten des Wormser Frauenhauses,

Glitzertattoos und Gewinnspiele oder eine 360°-Kamera im

Festzelt (Samstag, 6.9.). Eine Übersicht aller Aktionen ist auf

www.backfischfest.de zu finden.

Greenroom

Wie in den vergangenen Jahren ist das Kinder- und Jugendbüro

wieder mit seinem „Green Room“ auf dem Festplatz vertreten.

Zunehmend mehr Jugendliche und junge Erwachsene treffen sich

in den zwei Pagodenzelten und beweisen damit, dass man auf

dem Backfischfest auch ohne Alkohol Spaß haben kann. Das

Kinder- und Jugendbüro organisiert im Rahmen des HaLT-Projekts

des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung ein

alkoholpräventives Angebot direkt neben dem Wonnegauer

Weinkeller. Bei der Gemeinschaftsaktion der Wormser

Jugendarbeit werden an neun Festtagen Mitarbeiter der Mobilen

Jugendarbeit Innenstadt (Kinder- und Jugendbüro Worms), der

Mobilen Jugendarbeit Vororte (Diakonie Rheinhessen), des Haus

der Jugend (Kinder- und Jugendbüro Worms) sowie der fünf

Wormser Jugendtreffs (Diakonie Rheinhessen, Caritasverband

Worms e.V., Jugendberufsagentur Worms und Kinder- und

Jugendbüro Worms) in den Zelten vor Ort sein. Neben

alkoholfreien Cocktails und suchtpräventiven Angeboten wird es

auch in diesem Jahr wieder ein Nagelspiel, einen Kicker und

weitere attraktive Angebote geben. Im Laufe der Woche werden

die Mitarbeiter im Zelt mit Jugendlichen präsent sein, um zu

vermitteln, dass ein Besuch des Backfischfests auch ohne Alkohol

Spaß machen kann.

Unter der Woche um 21 Uhr sowie freitags und samstags jeweils

um 22 Uhr können Jugendliche einen Alkoholtest im „Green

Room“ machen. Wer keinen Alkohol getrunken hat, nimmt an einer

Verlosung mit zahlreichen attraktiven Preisen teil.

Öffnungszeiten:

Festplatz

Täglich ab 14 bis 2 Uhr, sonntags ab 12 Uhr – Eintritt frei

Wormser Festzelt

Festzelt: Täglich ab 18 Uhr, samstags ab 16 Uhr, sonntags ab 12

Uhr / Biergarten: Täglich ab 14 Uhr, sonntags ab 12 Uhr

Wonnegauer Weinkeller

Täglich ab 18:30 Uhr, sonntags 16 – 23 Uhr

Green Room

Täglich ab 18 bis ca. 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr

Backfischfest Infoshop

Täglich ab 14 bis 24 Uhr, sonntags ab 12 Uhr

Dank an die Sponsoren

Das Backfischfest 2025 wird präsentiert von der sat GRUPPE.

Daneben unterstützen die Pyramide Sportsbar, die Rheinhessen

Sparkasse, die Volksbank Alzey-Worms eG, die Privatbrauerei

Eichbaum GmbH & Co. KG und die EWR AG das

Rahmenprogramm des beliebten Volksfests. Medienpartner sind in

diesem Jahr Studio Sittel und RPR1. Weitere Unterstützung erhält

das Backfischfest vom Schaustellerverband Worms-Wonnegau e.V.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms