28.08.2025, 21:18 Uhr

Worms – Startklar fürs Backfischfest


Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Letzte Service-Hinweise vor dem großen Volks- und
Weinfest

Vom 30. August bis 7. September dreht sich in Worms wieder
alles um das Backfischfest: Neun Tage lang sorgt dann das
größte Volks- und Weinfest am Rhein mit Fahrgeschäften,
Festzelten und einem buntem Rahmenprogramm für
ausgelassene Stimmung. Damit alle Gäste ihren Besuch
entspannt genießen können, haben die Veranstalter wichtige
Servicehinweise zusammengestellt. Alle Informationen sind
außerdem auf der offiziellen Homepage unter
www.backfischfest.de abrufbar.

Verkehrshinweise
Am Sonntag, 31. August, zieht der große Festumzug durch die
Stadt. Zwischen 13 und 18 Uhr ist die komplette Umzugsstrecke
für den regulären Verkehr gesperrt, auch betroffene Buslinien
werden umgeleitet. Die Umzugsteilnehmer werden sich wieder im
Bereich der Friedrich-Ebert-Straße, der Liebenauer-, Carl-Schurz-,
der Von-Steuben-, sowie der Güterhallenstraße in Formation
bringen. Die Anwohner dieser Straßen müssen sich demnach auf
temporäre Park- und Halteverbote einstellen – entsprechende
Hinweisschilder werden rechtzeitig aufgestellt. Auch am zweiten
Festsonntag, 7. September, ist mit besonders großem Andrang auf
und um den Festplatz zu rechnen. An diesem Tag locken das
Entenrennen (14 Uhr) und das Fischerstechen (14.30 Uhr)
traditionell zahlreiche Besucher an. Es empfiehlt sich daher, an
diesem Tag öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Da an beiden Backfischfest-Wochenenden mit einem erhöhten
Verkehrsaufkommen rund um den Festplatz zu rechnen ist, wird
generell empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder
mit dem Fahrrad anzureisen. Zusätzlich zum Parkplatz am
Festplatz (Zufahrt am Rhein) steht auch in diesem Jahr wieder der
Parkplatz am Alten Schlachthof zur Verfügung. Die Parkgebühr
beträgt dort 4 Euro pro PKW und 2 Euro pro Motorrad.

Der große Parkplatz Festplatz ist ausschließlich über die B9 erreichbar,
während der kleine Parkplatz am Schlachthof sowohl über die
Rheinstraße als auch über die B9 angefahren werden kann. Alle
Zufahrten rund um das Festgelände sind ausgeschildert. Um
Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, werden die Besucher
gebeten, diesen Hinweisen unbedingt zu folgen. Während des
Backfischfestes wird die Rheinstraße ab dem Festplatz zur
Einbahnstraße und kann ausschließlich von der Stadt kommend in
Richtung Rhein bzw. in Richtung Schlachthof befahren werden.

Die Floßhafenstraße ist von der Rheinstraße aus kommend in
Richtung Schlachthof eine Einbahnstraße, von der B9 kommend
ist sie bis zum Parkplatz am Schlachthof in beide Richtungen und
ab dieser Sperrung nur noch für Anlieger in Richtung Rheinstraße
befahrbar. Die Kastanienallee ist zwischen Rheinstraße und dem
Parkplatz am Festplatz gesperrt.

Abholpunkt
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen beleuchteten und
sicheren Abholpunkt. Dieser befindet sich beim Busparkplatz am
Nibelungenring, ist mit dem PKW erreichbar und für Abholungen
im privaten Rahmen gedacht.

Sonderbusse und Sonderzüge
Alle Infos sowie die in diesem Jahr erweiterten Abfahrtszeiten der
Sonderbusse und -züge finden auf der Backfischfest-Homepage.
Die Mitnahme von offenen alkoholischen Getränken in den
öffentlichen Verkehrsmitteln ist untersagt.

Sicherheitshinweise
Während des gesamten Festes ist die Mitnahme von
alkoholischen Getränken, Drogen und Waffen auf dem Festplatz
und seinem unmittelbaren Umfeld entlang der Rheinpromenade
untersagt. Unter Waffen fallen unter anderem Schusswaffen (auch
Schreckschuss), Messer jeder Art und Größe sowie Tierabwehr-
und Pfeffersprays. Auch das Befahren des Festplatzes mit
Fahrrädern oder E-Scootern sowie das Mitbringen von Flaschen,
Gegenständen aus hartem Material (einschließlich Glasflaschen)
und Haustieren ist verboten. Da das Sicherheitspersonal wieder
Rucksack- und Taschenkontrollen durchführt, empfiehlt es sich,
große Taschen und Rucksäcke zu Hause zu lassen.

Einen weiteren Sicherheitsschwerpunkt werden auch diesmal
Jugendschutzkontrollen bilden. Das gesamte Backfischfestgelände
wird zudem videoüberwacht. Die Mitnahme von Trinkwasser in
PET-Flaschen ist gestattet. Zusätzlich zu den bereits genannten
Maßnahmen machen die Veranstalter die Veranstalter auf die
Gefahr von K.O.-Tropfen aufmerksam. Getränke sollten niemals
unbeaufsichtigt stehen gelassen oder von Unbekannten
angenommen werden. Wer sich unwohl fühlt, findet jederzeit Hilfe
bei der Veranstaltungsleitung im Marktmeisterhaus.

Cannabis-Konsum auf dem Festgelände
Das Wormser Backfischfest ist eine Veranstaltung für die ganze
Familie, deshalb ist der Konsum von Cannabis auf dem gesamten
Veranstaltungsgelände untersagt. Der Veranstalter folgt hiermit
dem Gesetzgeber, welcher vorschreibt, dass in unmittelbarer Nähe
von Spielplätzen, Schulen und Personen unter 18 Jahren kein
Cannabis konsumiert werden darf. Auch in diesem Fall ist den
Weisungen des Veranstalters und dessen Ermächtigten in jedem
Fall Folge zu leisten.

Backfischfest im Offenen Kanal
Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat auch 2025 wieder die
Möglichkeit, sich die Eröffnung auf dem Marktplatz sowie den
großen Umzug live im Offenen Kanal anzusehen. Samstag, 30.
August, um 15.15 Uhr und Sonntag, 31. August, um 13.15 Uhr
starten jeweils die Sondersendungen. Auch den Rest der Woche
dreht sich beim lokalen Sender alles um des Wormser liebstes
Fest: Neben den Wiederholungen der Sondersendungen ist auch
ein Festplatzcheck im Programm.

Infoshop auf dem Backfischfest
Der Infoshop vor dem Wonnegauer Weinkeller hat täglich von 14
bis 24 Uhr (sonntags ab 12 Uhr) geöffnet. Hier gibt es
Merchandise-Artikel zum Backfischfest, wie die beliebten Pins und
Weingläschen, zudem auch Informationsmaterial.

#wormsliebe
Auch die Kampagne #wormsliebe ist in diesem Jahr auf dem
Festplatz präsent. Neben einem Fotospot im Eingangsbereich des
Festplatzes sowie verschiedenen Merch-Artikeln, die im Infoshop
erhältlich sind, warten während der Festwoche
abwechslungsreiche Aktionen auf die Besucher. Dazu zählen etwa
eine Tattoo-Aktion zugunsten des Wormser Frauenhauses,
Glitzertattoos und Gewinnspiele oder eine 360°-Kamera im
Festzelt (Samstag, 6.9.). Eine Übersicht aller Aktionen ist auf
www.backfischfest.de zu finden.

Greenroom
Wie in den vergangenen Jahren ist das Kinder- und Jugendbüro
wieder mit seinem „Green Room“ auf dem Festplatz vertreten.
Zunehmend mehr Jugendliche und junge Erwachsene treffen sich
in den zwei Pagodenzelten und beweisen damit, dass man auf
dem Backfischfest auch ohne Alkohol Spaß haben kann. Das
Kinder- und Jugendbüro organisiert im Rahmen des HaLT-Projekts
des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung ein
alkoholpräventives Angebot direkt neben dem Wonnegauer
Weinkeller. Bei der Gemeinschaftsaktion der Wormser
Jugendarbeit werden an neun Festtagen Mitarbeiter der Mobilen
Jugendarbeit Innenstadt (Kinder- und Jugendbüro Worms), der
Mobilen Jugendarbeit Vororte (Diakonie Rheinhessen), des Haus
der Jugend (Kinder- und Jugendbüro Worms) sowie der fünf
Wormser Jugendtreffs (Diakonie Rheinhessen, Caritasverband
Worms e.V., Jugendberufsagentur Worms und Kinder- und
Jugendbüro Worms) in den Zelten vor Ort sein. Neben
alkoholfreien Cocktails und suchtpräventiven Angeboten wird es
auch in diesem Jahr wieder ein Nagelspiel, einen Kicker und
weitere attraktive Angebote geben. Im Laufe der Woche werden
die Mitarbeiter im Zelt mit Jugendlichen präsent sein, um zu
vermitteln, dass ein Besuch des Backfischfests auch ohne Alkohol
Spaß machen kann.

Unter der Woche um 21 Uhr sowie freitags und samstags jeweils
um 22 Uhr können Jugendliche einen Alkoholtest im „Green
Room“ machen. Wer keinen Alkohol getrunken hat, nimmt an einer
Verlosung mit zahlreichen attraktiven Preisen teil.

Öffnungszeiten:

Festplatz
Täglich ab 14 bis 2 Uhr, sonntags ab 12 Uhr – Eintritt frei
Wormser Festzelt
Festzelt: Täglich ab 18 Uhr, samstags ab 16 Uhr, sonntags ab 12
Uhr / Biergarten: Täglich ab 14 Uhr, sonntags ab 12 Uhr
Wonnegauer Weinkeller
Täglich ab 18:30 Uhr, sonntags 16 – 23 Uhr
Green Room
Täglich ab 18 bis ca. 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr
Backfischfest Infoshop
Täglich ab 14 bis 24 Uhr, sonntags ab 12 Uhr

Dank an die Sponsoren
Das Backfischfest 2025 wird präsentiert von der sat GRUPPE.
Daneben unterstützen die Pyramide Sportsbar, die Rheinhessen
Sparkasse, die Volksbank Alzey-Worms eG, die Privatbrauerei
Eichbaum GmbH & Co. KG und die EWR AG das
Rahmenprogramm des beliebten Volksfests. Medienpartner sind in
diesem Jahr Studio Sittel und RPR1. Weitere Unterstützung erhält
das Backfischfest vom Schaustellerverband Worms-Wonnegau e.V.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

