Wörth/A65/Rohrbach/Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell schwerer Verkehrsunfall auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Minderslachen und Rohrbach.Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr sind vor Ort.Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen, da die Unfallstelle großräumig abgesperrt wurde.
Es wird nachberichtet.
Wörth – ERSTMELDUNG: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A65
