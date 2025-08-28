  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

28.08.2025, 16:54 Uhr

Weinheim – Person mit Mut und Ehrlichkeit – Kathrin Person ist neue Referentin des Weinheimer Ersten Bürgermeisters Andreas Buske – Sie gehört auch dem „Change-Team“ an

Kathrin Person ist neue Referentin des Weinheimer Ersten Bürgermeisters Andreas Buske – Sie gehört auch dem „Change-Team” an. Bildrechte: Stadt Weinheim
Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(re/ak) – „Ehrlichkeit – Mut – Lernbereitschaft“. Diese drei Wörter stehen – aus Holzbuchstaben zusammengesetzt – im Regal von Kathrin Persons Büro im Weinheimer Schloss. Das sind die zentralen Begriffe, die das Berufsleben der 30-jährigen Verwaltungsbeamtin bislang geprägt haben, die sie stets im Blick behalten will. Alle drei sind im Moment besonders gefordert, denn Kathrin Person hat eine neue Herausforderung angenommen: Sie ist jetzt Referentin von Andreas Buske, des Ersten Bürgermeisters, der in Weinheim auch Leiter des Technischen Dezernats ist.
Damit bereitet sie im Hintergrund die Informationen auf, die der Stellvertreter des Oberbürgermeisters für fundierte Entscheidungen braucht. Sie nimmt an allen wesentlichen Besprechungen und Sitzungen teil, begleitet die Gemeinderatsvorlagen der technischen Ämter auf den Weg in die Gremien, achtet aber auch auf die Umsetzung der Beschlüsse und koordiniert die Arbeit der Ämter, wenn sich Aufgaben überschneiden. Darüber hinaus koordiniert sie gemeinsam mit dem Sekretariat des Ersten Bürgermeisters auch die Bürgerplattformen „Mängelmelder“ und „Sag’s doch“. In ihre Zuständigkeit fallen außerdem die Zentrale Vergabestelle sowie die Zentrale Förderstelle.
Kathrin Person hat die Aufgabe von Patrick Walter übernommen, der seit Mai im Zuge einer Reorganisation des Technischen Dezernats das neu gebildete Amt für Verkehrsanlagen und Grünflächen leitet. Sowohl Walter als auch seine Nachfolgerin Kathrin Person stehen im Weinheimer Rathaus für eine hochmotivierte junge Truppe, die sich einem strukturierten „Change Management“ widmet. Seit der Wahl von Andreas Buske zum Amt des Ersten Bürgermeisters verliert man dabei die strategische Weiterentwicklung nicht aus dem Blick. Der zentrale Punkt dabei: Die Zukunftsthemen Zukunftsfähige Stadtentwicklung, Soziale Gerechtigkeit und Ökologische Verantwortung auf kommunaler Ebene zu verbinden. „Das entspricht sowohl meinen fachlichen Kompetenzen als auch meiner persönlichen Motivation“, beschreibt Kathrin Person, die bei Verwaltungsthemen ein Profi ist – und begeistert davon. Seit Anfang des Jahres ist sie auch Dozentin für das Fach „Staatsrecht“ an der Verwaltungsschule des Studieninstituts Rhein-Neckar in Mannheim.
Geboren und aufgewachsen im Ortenaukreis, studierte sie nach dem Abitur von 2013 bis 2017 an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Kehl, schloss mit einem Bachelor of Arts für Public Management das Studium ab. Ihre erste Arbeitsstelle war das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises, so kam sie auch an die Bergstraße, privat wohnt sie in Lützelsachsen.
Allerdings lagen ihre Interessen schon während des Studiums im Bereich der Ordnungsverwaltung, die Arbeit mit Gesetzen, Kommentierung und Rechtsprechung und deren korrekte Anwendung, das liegt ihr. Da kommt ihr die Lernbereitschaft zugute. Sie arbeitet akribisch. 2017 wechselte Kathrin Person in das Amt für Baurecht und Denkmalschutz der Weinheimer Stadtverwaltung . Mut und Ehrlichkeit waren gefordert bei der Durchführung und der Vollstreckung baurechtlicher Anordnungen oder bei der Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren. Im September 2022 übertrug man ihr im Amt zusätzlich die Leitung des Sachgebietes „Verwaltungsrecht und Organisation“.
Und dann wurde die reizvolle Aufgabe der Referentenstelle frei. Eine Bewerbung und die Besetzung waren mit dieser Ausbildung und Qualifikation sogar naheliegend. Was sie außerdem motiviert hat: Seit dem Amtsantritt Buskes sei „ein ganz neuer Spirit“ im Technischen Dezernat zu spüren. Es macht der jungen Frau sichtlich Spaß, diese Entwicklung an vorderer Stelle mitzugestalten. „Ich schätze an Kathrin Person die hohe fachliche Qualifikation, aber auch die Begeisterungsfähigkeit und die Empathie für die Menschen in dieser Stadt“, beschreibt ihr Chef Andreas Buske, der sich auf die Referentin verlassen kann. Auf ihre Unterstützung und ihre Impulse. Auf Ehrlichkeit, Mut und Lernbereitschaft.

Quelle: Stadt Weinheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com