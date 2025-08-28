Weinheim – Person mit Mut und Ehrlichkeit – Kathrin Person ist neue Referentin des Weinheimer Ersten Bürgermeisters Andreas Buske – Sie gehört auch dem „Change-Team“ an

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(re/ak) – „Ehrlichkeit – Mut – Lernbereitschaft“. Diese drei Wörter stehen – aus Holzbuchstaben zusammengesetzt – im Regal von Kathrin Persons Büro im Weinheimer Schloss. Das sind die zentralen Begriffe, die das Berufsleben der 30-jährigen Verwaltungsbeamtin bislang geprägt haben, die sie stets im Blick behalten will. Alle drei sind im Moment besonders gefordert, denn Kathrin Person hat eine neue Herausforderung angenommen: Sie ist jetzt Referentin von Andreas Buske, des Ersten Bürgermeisters, der in Weinheim auch Leiter des Technischen Dezernats ist.

Damit bereitet sie im Hintergrund die Informationen auf, die der Stellvertreter des Oberbürgermeisters für fundierte Entscheidungen braucht. Sie nimmt an allen wesentlichen Besprechungen und Sitzungen teil, begleitet die Gemeinderatsvorlagen der technischen Ämter auf den Weg in die Gremien, achtet aber auch auf die Umsetzung der Beschlüsse und koordiniert die Arbeit der Ämter, wenn sich Aufgaben überschneiden. Darüber hinaus koordiniert sie gemeinsam mit dem Sekretariat des Ersten Bürgermeisters auch die Bürgerplattformen „Mängelmelder“ und „Sag’s doch“. In ihre Zuständigkeit fallen außerdem die Zentrale Vergabestelle sowie die Zentrale Förderstelle.

Kathrin Person hat die Aufgabe von Patrick Walter übernommen, der seit Mai im Zuge einer Reorganisation des Technischen Dezernats das neu gebildete Amt für Verkehrsanlagen und Grünflächen leitet. Sowohl Walter als auch seine Nachfolgerin Kathrin Person stehen im Weinheimer Rathaus für eine hochmotivierte junge Truppe, die sich einem strukturierten „Change Management“ widmet. Seit der Wahl von Andreas Buske zum Amt des Ersten Bürgermeisters verliert man dabei die strategische Weiterentwicklung nicht aus dem Blick. Der zentrale Punkt dabei: Die Zukunftsthemen Zukunftsfähige Stadtentwicklung, Soziale Gerechtigkeit und Ökologische Verantwortung auf kommunaler Ebene zu verbinden. „Das entspricht sowohl meinen fachlichen Kompetenzen als auch meiner persönlichen Motivation“, beschreibt Kathrin Person, die bei Verwaltungsthemen ein Profi ist – und begeistert davon. Seit Anfang des Jahres ist sie auch Dozentin für das Fach „Staatsrecht“ an der Verwaltungsschule des Studieninstituts Rhein-Neckar in Mannheim.

Geboren und aufgewachsen im Ortenaukreis, studierte sie nach dem Abitur von 2013 bis 2017 an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Kehl, schloss mit einem Bachelor of Arts für Public Management das Studium ab. Ihre erste Arbeitsstelle war das Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises, so kam sie auch an die Bergstraße, privat wohnt sie in Lützelsachsen.

Allerdings lagen ihre Interessen schon während des Studiums im Bereich der Ordnungsverwaltung, die Arbeit mit Gesetzen, Kommentierung und Rechtsprechung und deren korrekte Anwendung, das liegt ihr. Da kommt ihr die Lernbereitschaft zugute. Sie arbeitet akribisch. 2017 wechselte Kathrin Person in das Amt für Baurecht und Denkmalschutz der Weinheimer Stadtverwaltung . Mut und Ehrlichkeit waren gefordert bei der Durchführung und der Vollstreckung baurechtlicher Anordnungen oder bei der Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren. Im September 2022 übertrug man ihr im Amt zusätzlich die Leitung des Sachgebietes „Verwaltungsrecht und Organisation“.

Und dann wurde die reizvolle Aufgabe der Referentenstelle frei. Eine Bewerbung und die Besetzung waren mit dieser Ausbildung und Qualifikation sogar naheliegend. Was sie außerdem motiviert hat: Seit dem Amtsantritt Buskes sei „ein ganz neuer Spirit“ im Technischen Dezernat zu spüren. Es macht der jungen Frau sichtlich Spaß, diese Entwicklung an vorderer Stelle mitzugestalten. „Ich schätze an Kathrin Person die hohe fachliche Qualifikation, aber auch die Begeisterungsfähigkeit und die Empathie für die Menschen in dieser Stadt“, beschreibt ihr Chef Andreas Buske, der sich auf die Referentin verlassen kann. Auf ihre Unterstützung und ihre Impulse. Auf Ehrlichkeit, Mut und Lernbereitschaft.

Quelle: Stadt Weinheim