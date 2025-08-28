Weinheim – „Kaffeeklatsch fer umme“ unterwegs

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – AWO Rhein-Neckar-Gruppe unternimmt Ausflug zur Saarschleife – Kultur, Natur und Gemeinschaftserlebnis für Seniorinnen und Senioren

Einen abwechslungsreichen Tag verbrachten 50 Seniorinnen und Senioren beim diesjährigen Ausflug der Gruppe „Kaffeeklatsch fer umme“ des Projekts „Sicher und beschützt im Alter“ der AWO Rhein-Neckar. Ziel der Reise war die Saarschleife bei Mettlach – einer der bekanntesten Aussichtspunkte im Dreiländereck Deutschland, Luxemburg und Frankreich.

Schon früh am Morgen machte sich die Gruppe im Reisebus auf den Weg. Dank einer barrierearmen Wegführung konnten auch Teilnehmende mit Rollatoren mühelos zur Aussichtsplattform der Saarschleife gelangen. Dort angekommen, eröffnete sich ein spektakulärer Panoramablick über die große Flussschleife der Saar, die als „Wahrzeichen des Saarlands“ gilt.

Nach der Aussicht folgte die Einkehr: Im Biergarten der Abtei-Brauerei in Mettlach genossen die Ausflügler eine deftige, typisch saarländische Mahlzeit, bevor es am Nachmittag aufs Wasser ging. An Bord des Fahrgastschiffes „Maria Croon“ waren 50 Plätze reserviert. Die Schifffahrt entlang der Saarschleife sorgte für besondere Eindrücke, vor allem die Passage durch eine Schleuse mit einem Höhenunterschied von elf Metern.

Auch Kultur kam nicht zu kurz: Nach der Schifffahrt spazierte die Gruppe durch den Abteipark der ehemaligen Benediktinerabtei in Mettlach. Dort befindet sich seit über 200 Jahren der Firmensitz von Villeroy & Boch. Besonders beeindruckte der modern gestaltete Showroom des Traditionsunternehmens. Viele Gäste entdeckten dabei sogar passende Ergänzungen zu ihrem eigenen, jahrzehntealten Porzellanservice.

Am Abend kehrte die Reisegesellschaft gut gelaunt nach Weinheim zurück. Mit viel Dankbarkeit blickten die Seniorinnen und Senioren auf einen Tag voller Abwechslung, Geselligkeit und schöner Eindrücke. „Die Freude und Dankbarkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer möchte ich an die Spenderinnen und Spender unseres Projekts weitergeben“, betonte Organisatorin Brigitte Bell. Denn ohne diese Unterstützung wären für manche ältere Menschen solche Ausflüge nicht möglich.

Mit Veranstaltungen wie dieser möchte die AWO Rhein-Neckar älteren Menschen nicht nur kulturelle Erlebnisse ermöglichen, sondern vor allem der Einsamkeit im Alter etwas entgegensetzen.

Quelle: AWO Weinheim