Speyer – Veranstaltungen der Stadtbibliothek Speyer im September



Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red(ak) – Die Stadtbibliothek Speyer wartet im September mit vielen interessanten Veranstaltungen auf.

Die folgende Übersicht stellt einige beispielhafte Höhepunkte des Programms im nächsten Monat vor.

Bücherklatsch

Einmal im Monat treffen sich Lesebegeisterte gemeinsam mit der Gemeindeschwester Plus Alexandra Mally in der Stadtbibliothek, um gemeinsam über Bücher zu reden. In ungezwungener Atmosphäre geben sie sich Buchtipps, lassen sich inspirieren und unterhalten.

Der nächste Termin ist am Donnerstag, 4. September 2025, von 11 bis 12 Uhr. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek Speyer, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei und jederzeit möglich.

„Pflück dir ein Buch“ – Gratis-Lesefutter gegen den Analphabetismus

Von Montag, 9. September 2025, bis einschließlich Mittwoch, 10. September 2025, findet wieder die Aktion „Pflück dir ein Buch“ statt. Die Stadtbibliothek Speyer und die vhs Speyer laden herzlich ein, Bücher im Vorgarten der Villa Ecarius kostenlos „zu pflücken“, sie mit nach Hause zu nehmen und zu lesen.

Auch vor dem Mehrgenerationenhaus in Speyer-Nord wird es eine „Bücherpflück“-Station geben.

In Kooperation mit der vhs und dem Mehrgenerationenhaus.

MANGA DAY 2025

Am Samstag, 27. September 2025, feiert die Stadtbibliothek Speyer den Manga Day. Zwischen 10 und 12.30 Uhr können sich kleine und große Manga-Fans Gratis-Leseproben ausgewählter Manga (maximal drei Leseproben) sichern und an zwei weiteren Mitmachaktionen teilnehmen: einem Wissensquiz zum Thema “Manga & Anime” und einem Mini-Zeichenworkshop.

Der Mini-Zeichenworkshop wird an diesem Vormittag zweimal angeboten (10.30 Uhr und 11.30 Uhr) und geht jeweils 20 bis 30 Minuten. Hier werden nicht nur die Basics zum Thema “Chibis zeichnen” vermittelt, sondern auch direkt umgesetzt.

Veranstaltungsort ist der Vortragssaal in der Villa Ecarius, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Der MANGA DAY findet in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz statt. Zu den in diesem Jahr mitwirkenden Verlagen und Labels zählen, unter anderem altraverse, Carlsen Manga, Crunchyroll, Egmont Manga, TOKYOPOP und TOPP. Für den MANGA DAY wurden insgesamt 28 Gratis-Leseproben produziert.

Quelle: Stadt Speyer