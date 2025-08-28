Speyer – Kommunale Wärmeplanung: Bürgerinformationsveranstaltung am 3. September 2025 in der Stadthalle



Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Speyer lädt gemeinsam mit den Stadtwerken Speyer am Mittwoch, 3. September 2025, zur Bürgerinformationsveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung in die Stadthalle Speyer ein. Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über die Kommunale Wärmeplanung zu informieren und ihnen eine Orientierung für die anstehenden Veränderungen in der Wärmeversorgung zu geben.

Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr mit einer Infomesse im Foyer. Dort präsentieren regionale Unternehmen und Institutionen ihre Angebote und Lösungen rund um die Wärmewende. Vertreten sind: ACS Deutschland GmbH, bürgerINenergie eG, CibusCell Technology GmbH, dtm energy GmbH, geopfalz GmbH & Co. KG, Handwerker 2.0 GmbH & Co. KG, Schlör & Faß GmbH, soNachhaltig GmbH, SO.LE. green energy GmbH, Soltech Rieser GmbH sowie die Stadtwerke Speyer GmbH.

Ab 19.00 Uhr folgt im kleinen Saal ein Vortrags- und Diskussionsprogramm. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Georg Weyrich, Geschäftsführer der Stadtwerke Speyer, eröffnen die Veranstaltung. Im Anschluss werden Themen wie die CO₂-Bepreisung fossiler Energieträger, die Rolle der Fernwärme in Speyer, das regionale Geothermie-Projekt „Rhein-Pfalz” sowie ergänzende Technologien wie Wärmepumpen, Photovoltaik und Solarthermie vorgestellt und in einer Talkrunde diskutiert.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler betont: „Die Kommunale Wärmeplanung ist ein zentraler Baustein unserer Klimastrategie. Mit der Bürgerinformationsveranstaltung möchten wir frühzeitig Einblicke geben und aufzeigen, welche Chancen und Möglichkeiten die Wärmewende für Speyer eröffnet.”

Die Kommunale Wärmeplanung selbst startet im Jahr 2026. Sie bildet die Grundlage, um die Wärmeversorgung in Speyer bis 2040 klimaneutral auszurichten, den Einsatz fossiler Energien schrittweise zu verringern und lokale Potenziale wie Geothermie oder Solarthermie gezielt zu nutzen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auch online unter www.speyer.de/kwp abrufbar.

Quelle: Stadt Speyer