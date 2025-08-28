Sinsheim – Freibad Sinsheim Spielenachmittag am 6. September

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 6. September 2025 findet der vierte und letzte Spielenachmittag für die diesjährige Saison im Sinsheimer Freibad statt.
Von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr ist für Kinder jeden Alters viel Spaß und Freude garantiert.
Ob bei milden oder heißen Temperaturen – das Freibadteam ist für alle Eventualitäten
gerüstet. Anmeldungen sind nicht erforderlich.
Das Freibadteam freut sich auf zahlreiche Gäste.
Eintrittspreise:
Kinder, Jugendliche & Ermäßigte: 3,00 Euro
Erwachsene: 4,50 Euro
Öffnungszeiten:
Mo. bis So.: 9:00 bis 20:00 Uhr
Di. & Do. Frühschwimmen ab 7:00 Uhr
Weitere Informationen gibt es direkt im Freibad unter 07261 404-860 oder unter
www.freibad-sinsheim.de.
Das Freibad hat noch bis einschließlich Dienstag, 30. September 2025 geöffnet.
Bild (Stadt Sinsheim): Am 6. September gibt es noch einmal jede Menge Spiel und Spaß im
Freibad Sinsheim.
Quelle: Stadt Sinsheim