Schwetzingen – Schloss und Schlossgarten Schwetzingen Vom Licht inspiriert: Neue Ausstellung der KünstlerInitiative Schwetzingen in der Orangerie

Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die KIS KünstlerInitiative Schwetzingen e. V. bringt mit ihrer Ausstellungsreihe „gARTen“ zum achten Mal aktuelle Kunst in den Schlossgarten Schwetzingen.
Von Sonntag, 14. September, bis Sonntag, 28. September, präsentieren vierzehn
Künstlerinnen und Künstler ihre Werke in der Neuen Orangerie: Unter dem Motto
„Mehr Licht!“ setzen sie Malereien, Drucke, Installationen, Keramiken und vieles
mehr in den historischen Räumen effektvoll in Szene. Der Besuch der
Kunstausstellung ist im Eintritt zum Schlossgarten enthalten.
„Mehr Licht!“
Von Sonntag, 14. September, bis Sonntag, 28. September, sind im Schlossgarten
Schwetzingen Kunstwerke zu sehen, die aus der Auseinandersetzung mit den vielen
Facetten des Lichts entstanden sind: Unter dem Titel „Mehr Licht!“ präsentiert die
KünstlerInitiative Schwetzingen in der Ausstellungsreihe „gARTen 8“ zeitgenössische
Werke unterschiedlichster Gattungen. In ihren Arbeiten nähern sich die
Kunstschaffenden der Thematik aus unterschiedlichen Richtungen an. Als
physikalisches Phänomen, Metapher, Hoffnungssymbol und mit dem Schatten als seiner
Gegenseite inspirierte es die Ausstellenden zu vielfältigen Schöpfungen.
Die lichtdurchflutete Neue Orangerie verleiht der Ausstellung dabei sowohl einen eleganten
Rahmen als auch die passende Beleuchtung. In den historischen Räumlichkeiten zeigt
die Schau eine große Bandbreite an aktuellen künstlerischen Ausdrucksformen, von
Drucktechniken auf Papier, über Malerei und Keramik bis hin zu Installationen und
Objektkunst. Der Eintritt zur „gARTen 8“-Ausstellung ist im Ticket zum Schlossgarten
inbegriffen.
Aktuelle Kunst in der historischen Orangerie
Das Projekt „gARTen“ der KünsterInitiative Schwetzingen gastiert alle zwei Jahre mit
wechselnden Themen im Schlossgarten Schwetzingen und verleiht dabei regionalen
Kunstschaffenden eine Bühne. In diesem Jahr bringt die Gruppenausstellung bereits
zum achten Mal Kunst in die Neue Orangerie. Traditionell ist ein breites Spektrum an
Ausdrucksformen vertreten, die in den hellen Räumen des historischen Gebäudes für
drei Wochen stimmungsvoll zur Geltung kommen. Bei „KünstlerInnengesprächen“ am
Sonntag, 21. September, sowie im Rahmen der Finissage am Sonntag, 28. September,
gibt es zudem die Möglichkeit zum direkten Austausch: Die Kreativen sind vor Ort
präsent und stellen ihre Arbeit vor.
Die KünstlerInitiative
Der Schwetzinger Verein, gegründet 2007, setzt sich für die Vernetzung der
künstlerischen Arbeitsfelder ein und realisiert neben Ausstellungen unter anderem auch
kulturelle Bildungsprojekte und internationale Künstleraustausche. Im Rahmen der
diesjährigen „gARTen“-Ausstellung verleiht die Initiative zwölf Mitgliedern sowie zwei
Gastkünstlern eine Plattform: Vertreten sind Werke von Tobias Ehrhardt, Nicola Falley,
Tom Feritsch, Traudel Hagmann, Jörg Künkel, Oliver Mezger, Karin Posmyk, Tina Stolt,
Karin Weinmann-Abel, Elke Weickelt, Felicitas Wiest und Günther Wilhelm. Weiterhin
sind Arbeiten von Maximilian Martinez und Ulrike Thiele als Gastbeiträge in der Neuen
Orangerie zu sehen. Das historische Gebäude im Schlossgarten ist als Kultur- und
Ausstellungsfläche etabliert. Mit dem sonnenbeschienenen Orangeriegarten und seinem
südländischen Flair gibt es den vom Licht inspirierten Kunstwerken das passende
Ambiente.
Sonntag, 14. September, bis Sonntag, 28. September 2025
KünstlerInnengespräch: Sonntag, 21. September 2025, 11.00 Uhr
Finissage und KünstlerInnengespräch: Sonntag, 28. September 2025, 11.00 Uhr
Öffnungszeiten der Ausstellung
Mo bis Fr 13.00 – 18.00 Uhr
Sa, So, Feiertag 11.00 – 18.00 Uhr
Beteiligte Künstlerinnen und Künstler
Tobias Ehrhardt, Nicola Falley, Tom Feritsch, Traudel Hagmann, Jörg Künkel, Oliver
Mezger, Karin Posmyk, Tina Stolt, Karin Weinmann-Abel, Elke Weickelt, Felicitas Wiest
und Günther Wilhelm, sowie als Gäste Maximilian Martinez und Ulrike Thiele
Preis
Der Eintritt zur Ausstellung ist im Ticket zum Schlossgarten inbegriffen.
Schlossgarten
Erwachsene 9,00 €
Ermäßigte 4,50 €
Familien 22,50 €
Schloss (mit Führung 60 Minuten) und Garten
Erwachsene 12,00 €
Ermäßigte 6,00 €
Familien 30,00 €
Quelle: STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BADEN-WÜRTTEMBERG