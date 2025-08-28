Schwetzingen – Schloss und Schlossgarten Schwetzingen Vom Licht inspiriert: Neue Ausstellung der KünstlerInitiative Schwetzingen in der Orangerie



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die KIS KünstlerInitiative Schwetzingen e. V. bringt mit ihrer Ausstellungsreihe „gARTen“ zum achten Mal aktuelle Kunst in den Schlossgarten Schwetzingen.

Von Sonntag, 14. September, bis Sonntag, 28. September, präsentieren vierzehn

Künstlerinnen und Künstler ihre Werke in der Neuen Orangerie: Unter dem Motto

„Mehr Licht!“ setzen sie Malereien, Drucke, Installationen, Keramiken und vieles

mehr in den historischen Räumen effektvoll in Szene. Der Besuch der

Kunstausstellung ist im Eintritt zum Schlossgarten enthalten.

Von Sonntag, 14. September, bis Sonntag, 28. September, sind im Schlossgarten

Schwetzingen Kunstwerke zu sehen, die aus der Auseinandersetzung mit den vielen

Facetten des Lichts entstanden sind: Unter dem Titel „Mehr Licht!“ präsentiert die

KünstlerInitiative Schwetzingen in der Ausstellungsreihe „gARTen 8“ zeitgenössische

Werke unterschiedlichster Gattungen. In ihren Arbeiten nähern sich die

Kunstschaffenden der Thematik aus unterschiedlichen Richtungen an. Als

physikalisches Phänomen, Metapher, Hoffnungssymbol und mit dem Schatten als seiner

Gegenseite inspirierte es die Ausstellenden zu vielfältigen Schöpfungen.

Die lichtdurchflutete Neue Orangerie verleiht der Ausstellung dabei sowohl einen eleganten

Rahmen als auch die passende Beleuchtung. In den historischen Räumlichkeiten zeigt

die Schau eine große Bandbreite an aktuellen künstlerischen Ausdrucksformen, von

Drucktechniken auf Papier, über Malerei und Keramik bis hin zu Installationen und

Objektkunst. Der Eintritt zur „gARTen 8“-Ausstellung ist im Ticket zum Schlossgarten

inbegriffen.



Aktuelle Kunst in der historischen Orangerie

Das Projekt „gARTen“ der KünsterInitiative Schwetzingen gastiert alle zwei Jahre mit

wechselnden Themen im Schlossgarten Schwetzingen und verleiht dabei regionalen

Kunstschaffenden eine Bühne. In diesem Jahr bringt die Gruppenausstellung bereits

zum achten Mal Kunst in die Neue Orangerie. Traditionell ist ein breites Spektrum an

Ausdrucksformen vertreten, die in den hellen Räumen des historischen Gebäudes für

drei Wochen stimmungsvoll zur Geltung kommen. Bei „KünstlerInnengesprächen“ am

Sonntag, 21. September, sowie im Rahmen der Finissage am Sonntag, 28. September,

gibt es zudem die Möglichkeit zum direkten Austausch: Die Kreativen sind vor Ort

präsent und stellen ihre Arbeit vor.



Die KünstlerInitiative

Der Schwetzinger Verein, gegründet 2007, setzt sich für die Vernetzung der

künstlerischen Arbeitsfelder ein und realisiert neben Ausstellungen unter anderem auch

kulturelle Bildungsprojekte und internationale Künstleraustausche. Im Rahmen der

diesjährigen „gARTen“-Ausstellung verleiht die Initiative zwölf Mitgliedern sowie zwei

Gastkünstlern eine Plattform: Vertreten sind Werke von Tobias Ehrhardt, Nicola Falley,

Tom Feritsch, Traudel Hagmann, Jörg Künkel, Oliver Mezger, Karin Posmyk, Tina Stolt,

Karin Weinmann-Abel, Elke Weickelt, Felicitas Wiest und Günther Wilhelm. Weiterhin

sind Arbeiten von Maximilian Martinez und Ulrike Thiele als Gastbeiträge in der Neuen

Orangerie zu sehen. Das historische Gebäude im Schlossgarten ist als Kultur- und

Ausstellungsfläche etabliert. Mit dem sonnenbeschienenen Orangeriegarten und seinem

südländischen Flair gibt es den vom Licht inspirierten Kunstwerken das passende

Ambiente.

Sonntag, 14. September, bis Sonntag, 28. September 2025

KünstlerInnengespräch: Sonntag, 21. September 2025, 11.00 Uhr

Finissage und KünstlerInnengespräch: Sonntag, 28. September 2025, 11.00 Uhr

Öffnungszeiten der Ausstellung

Mo bis Fr 13.00 – 18.00 Uhr

Sa, So, Feiertag 11.00 – 18.00 Uhr

Beteiligte Künstlerinnen und Künstler

Tobias Ehrhardt, Nicola Falley, Tom Feritsch, Traudel Hagmann, Jörg Künkel, Oliver

Mezger, Karin Posmyk, Tina Stolt, Karin Weinmann-Abel, Elke Weickelt, Felicitas Wiest

und Günther Wilhelm, sowie als Gäste Maximilian Martinez und Ulrike Thiele

Preis

Der Eintritt zur Ausstellung ist im Ticket zum Schlossgarten inbegriffen.

Schlossgarten

Erwachsene 9,00 €

Ermäßigte 4,50 €

Familien 22,50 €

Schloss (mit Führung 60 Minuten) und Garten

Erwachsene 12,00 €

Ermäßigte 6,00 €

Familien 30,00 €

Quelle: STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BADEN-WÜRTTEMBERG