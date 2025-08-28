Schifferstadt – „Twist & Shout – die 50er Party“ am 6. September in der Waldfesthalle



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen des Jubiläums „75 Jahre Stadtrechte – Gemeinsam wachsen“ lädt die

Stadtverwaltung am Samstag, 6. September zu einer ganz besonderen Veranstaltung ein:

Unter dem Titel „Twist & Shout – die 50er Party“ verwandelt sich die Waldfesthalle

Schifferstadt von 19 bis 24 Uhr in einen Tanzsaal der 1950er Jahre. Musik, Tanz und ein

wenig Nostalgie sorgen für einen unterhaltsamen und stimmungsvollen Abend.

Um die passende musikalische Begleitung kümmert sich die Live-Band „Rudolph & die

Renntiere“, die mit Rock’n’Roll-Klassikern und mitreißendem Sound das Lebensgefühl der

50er Jahre aufleben lässt. Ob zum Tanzen oder Genießen – das Musikprogramm richtet sich

an alle Generationen.

50er-Jahre-Outfit erwünscht – Prämierung inklusive

Wer stilecht im Petticoat, Rockabilly-Look oder Lederjacke erscheint, feiert nicht nur mit

extra Schwung, sondern hat die Chance auf Ruhm und Preise: Das originellste und

authentischste 50er-Jahre-Outfit des Abends wird prämiert. Kreativität zahlt sich also aus!

Erinnerungen im Foto Bulli festhalten

Ein besonderes Highlight ist der Foto Bulli – eine mobile Fotobox im liebevoll gestalteten

Retro-VW-Bus. Hier können Gäste unterhaltsame Erinnerungsfotos machen und ihren Abend

in originellen Schnappschüssen festhalten.

Kulinarisches Angebot durch den VfK 07 Schifferstadt

Für die kulinarische Begleitung in Form von Getränken und Speisen sorgt der Verein für

Kraftsport VfK 07 Schifferstadt.

Ticketkauf

Eintrittskarten für „Twist & Shout – die 50er Party“ am 6. September2025 sind ab sofort

für fünf Euro an der Infotheke im Rathaus Schifferstadt erhältlich.

Im Ticketpreis enthalten ist ein Verzehrgutschein im Wert von fünf Euro, der am

Veranstaltungsabend vor Ort für Speisen und Getränke eingelöst werden kann.

Die Stadt Schifferstadt freut sich auf zahlreiche Gäste, die gemeinsam diesen festlichen

Anlass in einer besonderen Atmosphäre feiern möchten.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt