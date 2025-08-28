  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

28.08.2025, 21:40 Uhr

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelecfahrerin von umstürzendem Baum erfasst


Neckargemünd/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine 59-jährige Pedelecfahrerin wurde am Mittwochvormittag auf einem Wanderweg zwischen Eberbach und Neckargemünd von einem umstürzenden Baum erfasst und erlitt dadurch Verletzungen

Die 59-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Forstweg am Neckarufer von Eberbach in Richtung Neckargemünd unterwegs. In Höhe der Schleuse brach der Stamm eines Baumes, der daraufhin auf den Weg stürzte. Die 59-Jährige wurde von dessen Geäst erfasst und zu Boden geworfen. Hierdurch erlitt die Radlerin Verletzungen am Knie und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach erster Inaugenscheinnahme des Baumes brach dieser aufgrund einer morschen Stelle nahe der Basis.

Die Örtlichkeit wurde durch die Feuerwehr abgesichert und in der weiteren Folge geräumt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.Ort auswählen und “Go” drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Landau / Kandel – VIDEO – Tödlicher Unfall auf der A65

    • Landau / Kandel – VIDEO – Tödlicher Unfall auf der A65
      Landkreis Germersheim / Landau / Kandel / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute, am 28.08.2025, kam es gegen 12:37 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach in Fahrtrichtung Ludwigshafen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.https://youtu.be/J7H2B315TcU Ein 44-jähriger Fahrer eines Transporters übersah vermutlich ein Stauende und ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Gaisberg- und Schlossbergtunnel von 8. bis 11. September 2025 mit nächtlichen Sperrungen

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten führt die Stadt Heidelberg zwischen Montag, 8. September 2025, und Freitag, 12. September 2025, die nächtliche halbjährliche Sperrung an Gaisberg- und Schlossbergtunnel durch. Während der jeweiligen Arbeiten kann der Bereich über die B37/Neckarstaden umfahren werden. Die Umleitungen sind auch vor Ort ausgeschildert. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Neues Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung ab September 2025 – Fusion von Stadtplanungsamt und Amt für Stadtentwicklung und Statistik

    • Heidelberg – Neues Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung ab September 2025 – Fusion von Stadtplanungsamt und Amt für Stadtentwicklung und Statistik
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg stellt sich organisatorisch neu auf: Zum 1. September 2025 werden das Stadtplanungsamt und das Amt für Stadtentwicklung und Statistik zu einem gemeinsamen Amt zusammengeführt. Die neue Organisationseinheit trägt den Namen „Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung“. Insgesamt gliedert sich das Amt in sieben Abteilungen: Verwaltung, Statistik, Regional-, Stadt- ... Mehr lesen»

      • Heidelberg räumt regelmäßig Schrottfahrräder ab – so läuft das Verfahren

    • Heidelberg räumt regelmäßig Schrottfahrräder ab – so läuft das Verfahren
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ob am Bahnhofsvorplatz oder in anderen stark frequentierten Bereichen: Immer wieder bleiben sogenannte Schrottfahrräder zurück – also Räder, die offenkundig nicht mehr fahrtüchtig sind oder seit Monaten ungenutzt vor sich hin rosten. Sie blockieren wertvolle Abstellflächen, verschandeln das Stadtbild und sorgen nicht selten für Ärger bei Radfahrern, die dringend Stellplätze ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Person mit Mut und Ehrlichkeit – Kathrin Person ist neue Referentin des Weinheimer Ersten Bürgermeisters Andreas Buske – Sie gehört auch dem „Change-Team“ an

    • Weinheim – Person mit Mut und Ehrlichkeit – Kathrin Person ist neue Referentin des Weinheimer Ersten Bürgermeisters Andreas Buske – Sie gehört auch dem „Change-Team“ an
      Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(re/ak) – „Ehrlichkeit – Mut – Lernbereitschaft“. Diese drei Wörter stehen – aus Holzbuchstaben zusammengesetzt – im Regal von Kathrin Persons Büro im Weinheimer Schloss. Das sind die zentralen Begriffe, die das Berufsleben der 30-jährigen Verwaltungsbeamtin bislang geprägt haben, die sie stets im Blick behalten will. Alle drei sind im Moment besonders ... Mehr lesen»

      • Telefonseelsorge: Suizid nicht tabuisieren Weltsuizidpräventionstag als Chance zum Dialog – Initiativveranstaltung der TelefonSeelsorge Pfalz am 10. September in Kaiserslautern

    • Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die TelefonSeelsorge ermutigt mit Blick auf den Welttag der Suizidprävention am 10. September zu mehr Dialogfähigkeit bei dem schwierigen Thema Suizidalität. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Über Suizid wird zu wenig geredet”, sagen Peter Annweiler und Astrid Martin, Leitung der TelefonSeelsorge Pfalz. „Wenn jemand das Thema anspricht, stößt er meistens auf Hilflosigkeit ... Mehr lesen»

      • Ladenburg – Eheanmeldungen jetzt auch online möglich – Neues digitales Serviceangebot des Standesamts

    • Ladenburg – Eheanmeldungen jetzt auch online möglich – Neues digitales Serviceangebot des Standesamts
      Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Standesamt Ladenburg baut sein digitales Angebot weiter aus: Ab sofort können Paare ihre Eheanmeldung bequem online vorbereiten. Über die städtische Webseite www.ladenburg.de/standesamt steht ein Formular zur Verfügung, das direkt ausgefüllt und an das Standesamt übermittelt werden kann. Nach Eingang der Anmeldung prüft das Standesamt die Unterlagen und setzt sich ... Mehr lesen»

      • Speyer – Kommunale Wärmeplanung: Bürgerinformationsveranstaltung am 3. September 2025 in der Stadthalle

    • Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Speyer lädt gemeinsam mit den Stadtwerken Speyer am Mittwoch, 3. September 2025, zur Bürgerinformationsveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung in die Stadthalle Speyer ein. Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über die Kommunale Wärmeplanung zu informieren und ihnen eine Orientierung für die anstehenden Veränderungen in der Wärmeversorgung zu ... Mehr lesen»

      • Eberbach macht mit beim bundesweiten „Warntag“ – Sirenenalarmierung am 11. September

    • Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, 11. September, findet der nächste bundesweite Warntag statt. An diesem gemeinsamen Aktionstag wollen Bund und Länder sowie die teilnehmenden Stadt- und Landkreise und Kommunen wieder gemeinsam ihre Warnmittel erproben. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote An diesem Warntag wird um 10:59:30 Uhr eine zentrale Probewarnung von der Nationalen Warnzentrale ... Mehr lesen»

      • Speyer – Veranstaltungen der Stadtbibliothek Speyer im September

    • Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red(ak) – Die Stadtbibliothek Speyer wartet im September mit vielen interessanten Veranstaltungen auf. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die folgende Übersicht stellt einige beispielhafte Höhepunkte des Programms im nächsten Monat vor. Bücherklatsch Einmal im Monat treffen sich Lesebegeisterte gemeinsam mit der Gemeindeschwester Plus Alexandra Mally in der Stadtbibliothek, um gemeinsam über Bücher zu reden. ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com