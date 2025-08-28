Mannheim – Mit 2 Promille ins Gleisbett der Straßenbahn

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Ein betrunkener Autofahrer geriet am frühen Donnerstagmorgen im Stadtteil Schwetzingerstadt ins Gleisbett der Straßenbahn und verkeilte sich dort mit seinem Fahrzeug.

Ein 36-jähriger Mann war gegen 0.20 Uhr mit seinem Skoda auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Seckenheimer Straße unterwegs. In Höhe der Seckenheimer Straße bog er nach links in Richtung Hauptbahnhof ab. Dabei folgte er zunächst den in der Fahrbahn verlegten Gleisen und fuhr letztendlich mit zügiger Geschwindigkeit ins Schotterbett der Straßenbahnhaltestelle Planetarium. Dort fuhr sich der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug fest.

Der Fahrer des Skoda kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten jedoch deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 36-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Der Skoda des Mannes musste von einem Kranfahrzeug aus dem Gleisbett gezogen und anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Am Gleisbett der Straßenbahn entstand nach ersten Feststellungen kein Schaden.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der Straßenbahnverkehr bis ca. 1.45 Uhr unterbrochen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 36-jährigen Skoda-Fahrer. Sein Führerschein wurde einbehalten.