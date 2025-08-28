Mannheim: Einbruch in Wohnung; Klappbett und Matratze entwendet – Zeugenaufruf



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf bislang unklare Art und Weise drang eine bisher unbekannte Täterschaft am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:20 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus im innerstädtischen Quadrat T 2 ein.

Im 1. OG des Mehrfamilienhauses öffneten die Täter gewaltsam die Tür einer Wohnung. Hieraus entwendeten die Diebe Bargeld, ein schwarzes Klappbett sowie eine blaue Matratze. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. An der Tür entstand ebenfalls ein Sachschaden, der auf etwa 30 Euro beziffert wird.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen. Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim