Maikammer – PKW-Diebstahl



Maikammer/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (TZ: 26.08.2025, 18 Uhr bis 27.08.2025, 9 Uhr) wurde auf einem Parkplatz in der Sankt-Martiner-Straße ein schwarzer BMW X 4 entwendet.

Das Fahrzeug war mit der Keyless-Go-Technologie ausgestattet, welches die Diebe vermutlich manipulierten und dadurch das Auto entwenden konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06323 9550 erbeten.

Die Polizei appelliert: Fahrzeuge sollten über Nacht möglichst in einer verschlossenen Garage abgestellt und Funkschlüssel sollten innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahrt werden.

Quelle: Polizeidirektion Landau