Ludwigshafen – Unfall mit Dienstfahrzeug

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstag (26.08.2025, gegen 21:40 Uhr), kollidierten an der Kreuzung Kaiserwörthdamm / Rheingönheimer Straße ein ziviles Polizeiauto und eine 76-jährige Autofahrerin, als das Dienstfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht die Kreuzung überquerte und in die linke Autoseite hineinfuhr. Dabei wurde die 76-Jährige leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.
Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Ein 25-Jährige wollte am Sonntagabend (24.08.2025) an einem Essenstand auf einer Kirmes in Mutterstadt mit einem gefälschten 100 Euro – Schein Lebensmittel bezahlen. Der 25-Jährige führte darüber hinaus noch Falschgeld im Gesamtwert von 3.600 Euro mit sich.
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Mittwochmorgen, gegen 08:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Seckenheimer Hauptstraße und Rastatter Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Rastatter Straße in die Seckenheimer Hauptstraße einbiegen und übersah im Kreuzungsbereich einen 71-jährigen Radfahrer, welcher aus der Seckenheimer Hauptstraße in die Rastatter Straße abbiegen
Ludwigshafen – Ein weiteres Veranstaltungshighlight erwartet Musikliebhaber am Donnerstagabend, dem 28.08.2025: Im Turmrestaurant im Ebertpark, auf einer der schönsten gastronomischen Terrassen der Metropolregion Rhein-Neckar, findet eine besondere Blues Session statt – präsentiert von der renommierten Elville Blues Band. Besucherinnen und Besucher können neben mitreißender Livemusik natürlich auch die gewohnten Spezialitäten des Hauses genießen.
Rhein-Pfalz-Kreis – Otterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Nachmittag des 27.08.2025 zu einem Brand auf einem Campingplatz in Otterstadt. Hierbei brannten zwei Wohnwägen vollständig aus und fünf weitere wurden durch Feuer und Hitzeeinwirkung zum Teil schwer beschädigt. Personen wurden keine verletzt.
Höchst im Odenwald / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Wie bereits berichtet kam es am 26.08.2025 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei der eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Nach einer Auseinandersetzung zwischen einer 29-jährigen Frau und einem 35 Jahre alten Mann am Dienstagnachmittag (26.8.) suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun nach weiteren Zeugen.
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Schweigeminute für unseren in Völklingen getöteten Kollegen Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) In Gedenken an Polizeioberkommissar Simon B., der am vergangenen Donnerstag in Völklingen im Dienst getötet wurde, beteiligte sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch (27. August 2025) um 9 Uhr an der bundesweiten Schweigeminute. Bedienstete aller Polizeidienststellen der Vorder-
Höchst im Odenwald / südhessischer Odenwaldkreis (ots) Nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt am Dienstagnachmittag (26.8.) haben Staatsanwaltschaft und Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 16 Uhr alarmierten Zeugen in der Wernher-von-Braun-Straße die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine 29-jährige Frau im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 6. September 2025, lädt das Hallenbad Köpfel anlässlich der Heidelberger Schlossbeleuchtung zu einer langen Sauna-Nacht ein. Das Bad und die Sauna haben an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet. Die Saunagäste erwarten ab 13 Uhr stündlich Aufgüsse mit verschiedenen
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg leisten Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationsgeschichte einen wichtigen Beitrag zur lokalen Wirtschaft. Ihre Betriebe stehen für Engagement, Innovationskraft und Vielfalt – und sie öffnen als Ausbilder oftmals jungen Zugewanderten die Tür in eine selbstbestimmte Zukunft. Kurz vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahrs im September und zum Abschluss ihrer
Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, und die Planung für das Herbstprogramm läuft bereits auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Walderholung im Herbst wieder in die lebendige Kinderstadt „Speyerchen". Hier können die Kinder verschiedene Berufe ausprobieren, Taler verdienen und ausgeben – ganz wie in einer echten
