Ludwigshafen – Turmrestaurant im Ebertpark: Blues Session mit der Elville Blues Band in der Konzertmuschel findet statt

Ludwigshafen – Ein weiteres Veranstaltungshighlight erwartet Musikliebhaber am Donnerstagabend, dem 28.08.2025: Im Turmrestaurant im Ebertpark, auf einer der schönsten gastronomischen Terrassen der Metropolregion Rhein-Neckar, findet eine besondere Blues Session statt – präsentiert von der renommierten Elville Blues Band.
Besucherinnen und Besucher können neben mitreißender Livemusik natürlich auch die gewohnten Spezialitäten des Hauses genießen.
Beginn der Veranstaltung ist um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei – ein echtes Sommerhighlight in Ludwigshafen für alle Fans von Live-Musik. Parkplätze direkt am Restaurant auf dem Ebertpark-Parkplatz
Kurzinfo:
28.08.2025 – 19:30 Uhr
ELVILLE BLUES BAND
Mitreißende Blues-Grooves voller Energie: Tom Schaffert (Gitarre), Sam Sommer (Schlagzeug), Frowin Ickler (Bass) und Tom Karb (Hammond).
– Eintritt frei –
