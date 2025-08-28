Landau – Woche der Demenz: Stadtbibliothek Landau startet mit Fotoausstellung „Pflege.Ganz.Nah“ ab 22. September und Vortrag „Menschen mit Demenz begegnen“ am 25. September in die zweite Hälfte ihres Jahresprogramms



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem nachdenklichen Thema beginnt die Stadtbibliothek Landau die

zweite Hälfte ihres jährlichen Veranstaltungsprogramms:

In Kooperation mit dem Forum Demenz Kreis Südliche Weinstraße – Stadt Landau und der

Ökumenischen Sozialstation Landau widmet sie sich im Rahmen der Woche der

Demenz mit der Fotoausstellung „Pflege.Ganz.Nah“ von 22. September bis 18.

Oktober sowie mit einem Vortrag zu „Menschen mit Demenz begegnen“ am 25.

September den Themen Pflege und Demenz. Der Eintritt ist frei.

Anlässlich des 50. Jubiläums der Ökumenischen Sozialstation Landau gibt die

Fotoausstellung „Pflege.Ganz.Nah“ persönliche Einblicke in die ambulante

Pflege. Die Ausstellung gewährt durch ihre Stillleben-artigen Ausschnitte aus

dem Pflegealltag einen besonderen Moment der Nähe zu den

Pflegebedürftigen. Die Fotografin Verena Braun, die in der Vergangenheit selbst

als Pflegekraft in der ambulanten Pflege gearbeitet hat, begleitete Pflegekräfte

in ihren Tätigkeiten und hat die berührenden Momentaufnahmen festgehalten.

Die Ausstellung kann während der regulären Öffnungszeiten der

Stadtbibliothek besichtigt werden; der Eintritt ist frei.

Angehörige von Menschen mit Demenz befinden sich oft in einer

herausfordernden Situation, die emotional und physisch sehr anstrengend ist.

Der Vortrag „Menschen mit Demenz begegnen“ am Donnerstag, 25. September,

bietet alltagspraktische Impulse und Anregungen in den verschiedenen

Verlaufsphasen einer Demenzerkrankung. Referentin Sonja Damm leitet die

Schwerpunktstelle Demenzberatung bei der Ökumenischen Sozialstation

Landau; die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Forum Demenz Kreis

Südliche Weinstraße – Stadt Landau statt. Um Anmeldung per E-Mail an

stadtbibliothek@landau.de wird gebeten.

Bildunterschrift: Die Fotografin Verena Braun begleitete für ihre Ausstellung

„Pflege.Ganz.Nah“ Pflegekräfte bei ihrer Arbeit und hat sie in berührenden

Momentaufnahmen festgehalten. (Quelle: Verena Braun)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.