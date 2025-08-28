Landau – Speziell für Senior*innen: Zooführung „Der Zoo und seine Tiere im Wandel der Zeit“ am Samstag, 27. September 2025, um 14 Uhr mit dem Team der Zooschule

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem gemütlichen Spaziergang können am Samstag, 27. September,
Senior*innen Wissenswertes über die tierischen Bewohner sowie den Zooalltag früher und heute erfahren.
Die Zoopädagog*innen der Zooschule bieten
Einblicke in die Entwicklung des Landauer Zoos und dessen Engagement für den
Artenschutz. Auch die direkte Begegnung mit einem außergewöhnlichen Tier in
der Zooschule gehört zum Programm der Veranstaltung.
Im Preis von 15,00 € Euro (NUR IN BAR!) pro Person sind der Zooeintritt und die
Führung enthalten.
Eine Anmeldung für diese Führung ist zwingend erforderlich. Die Teilnemerzahl
ist begrenzt. Anmeldungen nehmen wir ab sofort unter Tel. 0 63 41/13 70 11
(wochentags 8-12 Uhr) oder per Mail (bitte mit vollständigem Namen, Adresse
und Telefonnummer) an zoo@landau.de gerne entgegen.
Der Zoo behält sich vor, die Veranstaltung ggf. witterungsbedingt abzusagen
oder zeitlich abzukürzen.
Text & Bild: Zoo Landau