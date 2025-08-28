Landau – Schließtag beim EWL – Verwaltung, Bauhof und Wertstoffhof geschlossen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, den 3. September, bleiben die Verwaltungsstellen des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1 und der Albert-Einstein-Straße 18 für den Publikumsverkehr auf Grund einer betriebsinternen Veranstaltung geschlossen. Anlieferungen am Wertstoffhof sind an diesem Tag ebenso nicht möglich. Die Abfallsammlung ist hiervon nicht betroffen. Die Abfuhrtermine werden wie gewohnt durchgeführt.
Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau