Landau / Kandel – VIDEO – Tödlicher Unfall auf der A65

Landkreis Germersheim / Landau / Kandel / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute, am 28.08.2025, kam es gegen 12:37 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach in Fahrtrichtung Ludwigshafen.



Ein 44-jähriger Fahrer eines Transporters übersah vermutlich ein Stauende und fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen dort stehenden LKW auf. Der Aufprall war so heftig, dass der 44-Jährige mit hydraulischem Gerät von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden musste. Trotz Rettungsversuchen des Rettungsdienstes verstarb er noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell noch bis voraussichtlich 19:00 Uhr an.

Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste.

Quelle: MRN-News