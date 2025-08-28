Ladenburg – Geschichtsspaziergang an Orte früheren jüdischen Lebens in der Stadt

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Fast 650 Jahre lang existierte in Ladenburg eine kleine und dennoch bedeutende jüdische Gemeinde. Die NS-Gewaltherrschaft zerstörte Schritt für Schritt das Gemeindeleben bis hin zur Deportation der letzten 27 Jüdinnen und Juden am 22. Oktober 1940. Die Stadt Ladenburg und der Arbeitskreis Jüdische Geschichte laden am Sonntag, den 7. September 2025, zu einem Geschichtsspaziergang an Orte früheren jüdischen Lebens in Ladenburg ein.
Ingrid Wagner und Dr. Jürgen Zieher, Mitglieder des Arbeitskreises, vermitteln Einblicke in das damalige Leben der Juden in Ladenburg und stellen Lebenswege ehemaliger Gemeindemitglieder vor.
Der Spaziergang beginnt um 15 Uhr am Marktplatz und endet gegen 16:30 Uhr auf dem jüdischen Friedhof. Männliche Teilnehmer werden gebeten für das Betreten des jüdischen Friedhofes eine Kopfbedeckung mitzubringen.
Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos. Spenden für die Verlegung weiterer Stolpersteine zur Erinnerung an frühere jüdische Bürgerinnen und Bürger in Ladenburg sind erwünscht.
Quelle: Stadt Ladenburg