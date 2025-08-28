Ladenburg – Eheanmeldungen jetzt auch online möglich – Neues digitales Serviceangebot des Standesamts



Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Standesamt Ladenburg baut sein digitales Angebot weiter aus: Ab sofort können Paare ihre Eheanmeldung bequem online vorbereiten. Über die städtische Webseite www.ladenburg.de/standesamt steht ein Formular zur Verfügung, das direkt ausgefüllt und an das Standesamt übermittelt werden kann.

Nach Eingang der Anmeldung prüft das Standesamt die Unterlagen und setzt sich mit den Verlobten in Verbindung, um einen Termin für die persönliche Vorsprache zu vereinbaren. Dieser Schritt ist gesetzlich vorgeschrieben und Voraussetzung für die Eheschließung.

Neben der Eheanmeldung können Bürgerinnen und Bürger über das Online-Portal auch Geburts- und Eheurkunden beantragen, vorausgesetzt, die Geburt oder Eheschließung fand in Ladenburg statt.

„Mit unserem neuen Service möchten wir die Bürgerfreundlichkeit weiter erhöhen und unnötige Wege ersparen“, betont Bürgermeister Stefan Schmutz. „Gerade in der intensiven Vorbereitungszeit einer Hochzeit ist es eine Erleichterung, wenn ein Teil der Formalitäten einfach von zu Hause aus erledigt werden kann.“

Quelle: Stadt Ladenburg