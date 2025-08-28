  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Hockenheim – Sozialamt geschlossen


Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Sozialamt der Stadt Hockenheim ist zwischen Montag, 8. September und Freitag, 12. September, geschlossen. Während dieser Zeit sind keine persönlichen Termine oder Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich. Die Stadt bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die vorrübergehende Schließung und empfiehlt, Anliegen rechtzeitig im Voraus zu planen. Termine können auch außerhalb der Öffnungszeiten über das Terminplanungstool auf https://www.terminland.eu/stadt-hockenheim/ vereinbart werden. Das Sozialamt steht den Bürgerinnen und Bürgern ab Montag, 15. September, wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Quelle: Stadt Hockenheim

