Heppenheim – Neues Führungsangebot im Museum Heppenheim



Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, den 24. August 2025 wurde im Rahmen des Geschichtsforums des Archivs und Museums der Stadt Heppenheim die gemeinsam mit Frau Almut Rüllmann neukonzipierte Führung „Leben, Glauben, Miteinander – Jüdische Geschichte in Heppenheim” der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Führung beleuchtet das jüdische Leben in Heppenheim vom 19. bis ins 20. Jahrhundert. Sie ergänzt damit das bestehende vielfältige Erinnerungsangebot, insbesondere in Anknüpfung an das Kooperationsprojekt „Gegen das Vergessen. Jüdisches Leben in Heppenheim” des Starkenburg-Gymnasiums Heppenheim mit dem Stadtarchiv und Museum der Stadt Heppenheim.

Im Museum eröffnen dabei Exponate, Persönlichkeiten und historische Hintergründe einen differenzierten Blick auf religiöse Praxis, Alltag und gesellschaftliche Teilhabe.

Eine Besonderheit, die auch bei den zahlreich erschienen Besucherinnen und Besuchern des Geschichtsforums auf großes Interesse stieß, sind dabei ein jüdisches Gebetbuch sowie ein Etikett eines koscheren Weines, die erst vor einiger Zeit vom Förderverein Kulturdenkmal Alte Synagoge Heppenheim e. V. bei Freilegungsarbeiten in der sogenannten Alten Synagoge gefunden wurden und in den Bestand des Stadtarchivs Heppenheim übernommen werden konnten.

Im Anschluss an den ersten Teil im Museum führt ein Rundgang durch die Stadt zu Orten jüdischer Geschichte und Erinnerung. Thematisiert werden dabei auch die Spannungsfelder zwischen Zugehörigkeit, Abgrenzung und gesellschaftlicher Wahrnehmung.

Die ca. 90-minütige Führung kann ab sofort über das Museum Heppenheim (Telefon 06252 69112, E-Mail: museum@stadt.heppenheim.de) gebucht werden. Der Preis beträgt dabei 30,00 € für Gruppen bis 15 Personen (für jede weitere Person zusätzlich 2,00 €) zuzüglich des Museumseintritts von 2,00 € pro Person.

Quelle: Stadt Heppenheim