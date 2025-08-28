Heidelberg – Tierisch spannend: Vortragsreihe der Tiergartenfreunde startet im September

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Zoo Heidelberg unterstützt mit Referenten aus ganz Deutschland
Von heimischen Steinkäuzen bis zu bedrohten Plumploris: Die kostenlose Vortragsreihe der
Tiergartenfreunde Heidelberg e.V. öffnet interessierten Natur- und Tierfreunden spannende
Einblicke in Artenschutzprojekte vor der Haustür und weltweit. Zwischen September 2025
und März 2026 berichten Fachleute aus Zoos, Verbänden und Initiativen anschaulich aus
ihrer Arbeit.
Ende September beginnt die diesjährige Vortragsreihe der
Tiergartenfreunde Heidelberg e.V. An vier Abenden stellen
Artenschutz-Experten Projekte aus der Region und internationalen
Schutzgebieten vor, von Eulen im Rhein-Neckar-Raum bis zu seltenen
Plumploris in Südostasien. Der erste Vortrag am 23. September
kommt von Michael Ziara vom BUND Dossenheim zum Projekt
„Gemeinsam für den Steinkauz“.
„Mit unserem weitreichenden Netzwerk können wir Menschen vor Ort
Einblicke in Projekte aus aller Welt geben und umgekehrt auch lokale
Initiativen sichtbar machen“, betont Joshua Förg, Kurator im Zoo
Heidelberg. „Solche Vorträge schlagen eine Brücke zwischen
Fachwelt und Öffentlichkeit und genau diese Verbindung ist
entscheidend, wenn wir langfristig etwas bewegen wollen. Deshalb freuen wir uns, dass wir
für die Reihe Fachleute aus ganz unterschiedlichen Bereichen
gewinnen konnten.“
Die Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr im Hendsemer Löb im
Neuenheimer Feld. Im Anschluss an die Vorträge gibt es Gelegenheit
für Fragen und Austausch mit den Referierenden und wer möchte,
kann in der Gesprächsrunde Themen vertiefen oder eigene Ideen
einbringen. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Vortragsreihe nach dem
erfolgreichen Start 2023 nun fortgesetzt wird und bedanken uns bei
Joshua Förg für die Organisation“, sagt Dr. Jan Gradel, Vorsitzender
der Tiergartenfreunde Heidelberg e.V. „Dank der Unterstützung des
Zoos können wir erneut spannende Themen und
kompetente Referenten präsentieren.“
Programmüberblick
23.09.2025, 19.00 Uhr – Michael Ziara, BUND
Dossenheim
„Gemeinsam für den Steinkauz – das kooperative
Artenschutzprojekt im Rhein-Neckar-Gebiet“
25.11.2025, 19.00 Uhr – Johannes Penner, Citizen
Conservation
„Citizen Conservation – Haltung rettet Arten“
27.01.2026, 19.00 Uhr – Lukas Reese, Tierarzt und
Kurator im Zoo Karlsruhe
„Amphibien – die unterschätzten Zootiere“
13.03.2026, 19.00 Uhr – Marcel Stawinoga,
Kommunikations- und Artenschutzmanager im Zoo Dortmund
„Plumplori-Schutz in Südostasien“
Ort: Hendsemer Löb, Tiergartenstraße 126, 69120 Heidelberg
Anfahrt: Gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kostenfreie Parkmöglichkeiten
Eintritt: frei, keine Anmeldung erforderlich
Foto 1: Michael Ziara, Vorsitzender des BUND Ortsverband Dossenheim, macht am
23.09.2025 mit seinem Vortrag über die Steinkauz-Auswilderung im Rhein-Neckar-Kreis den
Auftakt der Vortragsreihe der Tiergartenfreunde. (Foto: BUND Dossenheim)
Quelle: Zoo Heidelberg