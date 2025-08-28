Heidelberg – Tierisch spannend: Vortragsreihe der Tiergartenfreunde startet im September



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Zoo Heidelberg unterstützt mit Referenten aus ganz Deutschland

Von heimischen Steinkäuzen bis zu bedrohten Plumploris: Die kostenlose Vortragsreihe der

Tiergartenfreunde Heidelberg e.V. öffnet interessierten Natur- und Tierfreunden spannende

Einblicke in Artenschutzprojekte vor der Haustür und weltweit. Zwischen September 2025

und März 2026 berichten Fachleute aus Zoos, Verbänden und Initiativen anschaulich aus

ihrer Arbeit.

Ende September beginnt die diesjährige Vortragsreihe der

Tiergartenfreunde Heidelberg e.V. An vier Abenden stellen

Artenschutz-Experten Projekte aus der Region und internationalen

Schutzgebieten vor, von Eulen im Rhein-Neckar-Raum bis zu seltenen

Plumploris in Südostasien. Der erste Vortrag am 23. September

kommt von Michael Ziara vom BUND Dossenheim zum Projekt

„Gemeinsam für den Steinkauz“.

„Mit unserem weitreichenden Netzwerk können wir Menschen vor Ort

Einblicke in Projekte aus aller Welt geben und umgekehrt auch lokale

Initiativen sichtbar machen“, betont Joshua Förg, Kurator im Zoo

Heidelberg. „Solche Vorträge schlagen eine Brücke zwischen

Fachwelt und Öffentlichkeit und genau diese Verbindung ist

entscheidend, wenn wir langfristig etwas bewegen wollen. Deshalb freuen wir uns, dass wir

für die Reihe Fachleute aus ganz unterschiedlichen Bereichen

gewinnen konnten.“

Die Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr im Hendsemer Löb im

Neuenheimer Feld. Im Anschluss an die Vorträge gibt es Gelegenheit

für Fragen und Austausch mit den Referierenden und wer möchte,

kann in der Gesprächsrunde Themen vertiefen oder eigene Ideen

einbringen. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Vortragsreihe nach dem

erfolgreichen Start 2023 nun fortgesetzt wird und bedanken uns bei

Joshua Förg für die Organisation“, sagt Dr. Jan Gradel, Vorsitzender

der Tiergartenfreunde Heidelberg e.V. „Dank der Unterstützung des

Zoos können wir erneut spannende Themen und

kompetente Referenten präsentieren.“

Programmüberblick

23.09.2025, 19.00 Uhr – Michael Ziara, BUND

Dossenheim

„Gemeinsam für den Steinkauz – das kooperative

Artenschutzprojekt im Rhein-Neckar-Gebiet“

25.11.2025, 19.00 Uhr – Johannes Penner, Citizen

Conservation

„Citizen Conservation – Haltung rettet Arten“

27.01.2026, 19.00 Uhr – Lukas Reese, Tierarzt und

Kurator im Zoo Karlsruhe

„Amphibien – die unterschätzten Zootiere“

13.03.2026, 19.00 Uhr – Marcel Stawinoga,

Kommunikations- und Artenschutzmanager im Zoo Dortmund

„Plumplori-Schutz in Südostasien“

Ort: Hendsemer Löb, Tiergartenstraße 126, 69120 Heidelberg

Anfahrt: Gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kostenfreie Parkmöglichkeiten

Eintritt: frei, keine Anmeldung erforderlich

Foto 1: Michael Ziara, Vorsitzender des BUND Ortsverband Dossenheim, macht am

23.09.2025 mit seinem Vortrag über die Steinkauz-Auswilderung im Rhein-Neckar-Kreis den

Auftakt der Vortragsreihe der Tiergartenfreunde. (Foto: BUND Dossenheim)

Quelle: Zoo Heidelberg