Heidelberg – Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße: Umbauphase mit Ersatzverkehr beginnt am 4. September



Am Donnerstag, 4. September, etwa 20 Uhr, beginnt auf der Großbaustelle in Heidelbergs Norden die dritte Umbauphase. Bis zum 12. September arbeitet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) rund um die Uhr, um die nächste Bauphase vorzubereiten. Für die Linien 5 und 21 wird ein Busersatzverkehr (SEV) eingerichtet.

Die Umbauphase bereitet den letzten Seitenwechsel im südlichen Abschnitt der Baustelle vor. Die Arbeiten finden im Dreischicht-Betrieb rund um die Uhr statt, um den Betrieb nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Die Anlieger wurden im Vorfeld bereits informiert. Anschließend werden in Bauphase 3 bis Dezember 2025 die Geh- und Radwege auf der Westseite fertiggestellt.

Rund eine Woche Ersatzverkehr für die Linien 5 und 21

Ab Donnerstag, 4. September, etwa 20 Uhr, bis einschließlich Donnerstag, 11. September 2025, werden auf den Linien 5 und 21 abschnittsweise Ersatzbusse statt Bahnen eingesetzt. Ausführliche Informationen sowie einen Fahrgast-Infoflyer sind auf der Website der rnv zu finden. Rund um die Umbauphase informiert die rnv zudem ausführlich über ihre digitalen Informationskanäle sowie mit Infopersonal vor Ort. Ab Freitag, 12. September, Betriebsbeginn, nimmt der Straßenbahnverkehr wieder seinen Betrieb auf. Handschuhsheim bleibt damit trotz Baustelle durchgehend erreichbar mit dem ÖPNV.

Die Sperrung der Linien 5 und 21 wird durch die rnv zudem für eine weitere Infrastrukturmaßnahme genutzt. Im Schatten der Umbauphase werden rund 45 Meter stark beanspruchte Straßenbahnstrecke im Bereich der Berliner Straße / Jahnstraße erneuert. Der vom Ersatzverkehr betroffene Bereich erweitert sich daher auf den Abschnitt zwischen den Haltestellen Burgstraße und Betriebshof. Durch die zeitliche Abstimmung der Maßnahmen, wird keine separate Sperrung mit Ersatzverkehr benötigt.

Autoverkehr behält Umleitungsstrecke bei

Für Autofahrende bleibt die Dossenheimer Landstraße weiterhin in Fahrtrichtung Norden befahrbar. Richtung Süden bleiben ebenfalls die zum Auftakt der Baumaßnahme eingerichteten Umleitungen bestehen. Da das Baufeld auf die Westseite rückt, werden die Einmündungen der Kriegs- und Biethsstraße wieder geöffnet. Die Johann-Fischer-Straße wird ab Beginn der Bauphase 3 wieder geöffnet. Die Mühling- und Alexander-Colin-Straße werden bis Dezember nochmals zur Sackgasse. Im Dezember wird auch die Einfahrt in die Friedensstraße von der Dossenheimer Landstraße wieder geöffnet. Die Zufahrten der Anlieger und örtlichen Gewerbebetriebe bleiben bis auf punktuelle Einschränkungen befahrbar. Alle Betriebe und Geschäfte in Handschuhsheim bleiben erreichbar.

Informationen rund um die Baumaßnahme

Die beiden Baustellenbeauftragten Gerhard Wagner (für Anwohnerinnen und Anwohner) sowie Thomas Boroffka (für Gewerbebetriebe) bleiben für individuelle Belange weiterhin erreichbar. Ausführliche Informationen zum Bauablauf, dem SEV während der Umbauphase sowie den Einschränkungen für die Anwohnerinnen und Anwohner finden sich auf der Website der Baumaßnahme.

