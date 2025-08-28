Heidelberg – Gaisberg- und Schlossbergtunnel von 8. bis 11. September 2025 mit nächtlichen Sperrungen



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten führt die Stadt Heidelberg zwischen Montag, 8. September 2025, und Freitag, 12. September 2025, die nächtliche halbjährliche Sperrung an Gaisberg- und Schlossbergtunnel durch. Während der jeweiligen Arbeiten kann der Bereich über die B37/Neckarstaden umfahren werden. Die Umleitungen sind auch vor Ort ausgeschildert.

– Der Gaisbergtunnel wird ab Montag, 8. September 2025 ab 20.30 Uhr vollgesperrt. Die Sperrung dauert bis Dienstag, 9. September 2025 gegen 5 Uhr.

– Der Schlossbergtunnel wird in den Nächten von Dienstag, 9. September 2025 bis Donnerstag, 11. September 2025 ab 20.30 Uhr gesperrt. Die Sperrung dauert jeweils bis 5 Uhr morgens des folgenden Tages.

Quelle: Stadt Heidelberg