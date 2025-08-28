Gießen/Metropolregion Rhein-Neckar – Engin Eroglu, MdEP und Landesvorsitzender FREIE WÄHLER Hessen: „Hessens Schulen dürfen nicht länger auf Verschleiß gefahren werden”



Gießen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die heute veröffentlichte Sechste Frankfurter Erklärung der hessischen Bildungsorganisationen macht unmissverständlich deutlich: Das hessische Schulsystem steht am Limit. Lehrkräftemangel, unbesetzte Schulleitungsstellen, fehlende Mittel für Inklusion, Ganztagsbetreuung und Digitalisierung sowie ein massiver Investitionsstau gefährden den Bildungs- und Erziehungsauftrag unserer Schulen.

Engin Eroglu, Europaabgeordneter und Landesvorsitzender der FREIE WÄHLER Hessen, warnt:

„Wir erleben seit Jahren, wie das Land Hessen seine Schulen auf Verschleiß fährt. Lehrkräfte und Schulleitungen stemmen unter schwierigsten Bedingungen das System – doch ohne sofortige politische Kurskorrektur riskieren wir den Bildungsauftrag für eine ganze Generation.”

Forderungen der FREIE WÄHLER Hessen:

Lehrkräfteoffensive starten: Mehr Studienplätze, ein bundeseinheitlicher Staatsvertrag zur Lehramtsausbildung. Fachkräftegebot an unseren Bildungseinrichtungen.

Multiprofessionelle Teams ausbauen: IT-Fachkräfte, Schulpsychologinnen und -psychologen sowie Sozialpädagogen müssen das Lehrpersonal entlasten.

Investitionsstau beenden: Sanierungs- und Digitalisierungsprogramme dürfen nicht länger im Ankündigungsmodus verharren – Schulen brauchen sofort Planungssicherheit und Ausstattung.

Kitas und Krippen stärken: Die Situation in der frühkindlichen Bildung wird in der Frankfurter Erklärung gar nicht berücksichtigt – dabei sind gerade Krippen und Kindergärten der Grundstein für gelingende Bildungskarrieren. Durch die systematische Unterfinanzierung der hessischen Kommunen fehlen dort Mittel und Personal, was gravierende Folgen für Familien und Kinder hat.

Eroglu ergänzt:

„Hessen braucht endlich einen ehrlichen Dialog zwischen Politik, Schulen, Kitas, Eltern und Fachverbänden. Die Probleme sind seit Jahren bekannt – jetzt muss gehandelt werden. Wir FREIE WÄHLER stehen bereit, Verantwortung zu übernehmen und den Fokus wieder auf die Kinder und Jugendlichen in unserem Land zu legen.

Ich fordere bindungslos gute Bildung. Das Kindeswohl – und damit unsere Zukunft – muss im Mittelpunkt stehen. Daran haben sich alle anderen Akteure zu richten.

Quelle: FREIE WÄHLER Hessen

www.freiewaehler-hessen.de