Eppelheim – Revision im Gisela-Mierke-Bad: ab dem 4. September geschlossen



Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund von Revisions- und Instandhaltungsarbeiten bleibt das Eppelheimer Gisela-Mierke-Bad von Donnerstag, den 4. September 2025, bis Sonntag, den 28. September 2025, geschlossen.

Ab Montag, den 29. September 2025 gelten die regulären Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag und Donnerstag geschlossen

Mittwoch und Freitag von 14 bis 21 Uhr

Samstag von 13 bis 19 Uhr

Sonntag von 8 bis 14 Uhr

Kassenschluss ist jeweils 45 Minuten vor Schließung des Bades.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg