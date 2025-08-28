Bad Dürkheim – Salinarium Therme Bad Dürkheim – Probebetrieb startet nach dem Dürkheimer Wurstmarkt



Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Fertigstellung der neuen Sauna- und Thermenwelt befindet sich auf den

Zielgeraden. Derzeit finden ausstehende Restarbeiten und bauliche Abnahmen statt. Nach deren Abschluss beginnt der interne Probetrieb zur Optimierung der technischen und organisatorischen Abläufe. Dieser ermöglicht es, sämtliche

Prozesse unter realen Bedingungen zu testen und gegebenenfalls nachzubessern, um den Gästen einen reibungslosen Aufenthalt zu gewährleisten. Danach startet der Probetrieb mit ausgewählten Gästegruppen, die die neue Thermen- und Saunalandschaft erstmalig erleben können.

Ziel ist es, die Therme Ende November feierlich zu eröffnen. Der genaue Termin wird während des Probetriebs bekannt gegeben. „Schon jetzt ist zu erleben, worauf sich Bad Dürkheim und die ganze Region freuen können: eine moderne Sauna- und Thermenlandschaft, die zum Wohlfühlen und Erholen einlädt“, freut sich Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt über den nahenden Start des Probebetriebs. Regelmäßige Updates und weitere Informationen zur Thermeneröffnung finden sich unter www.salinarium-therme.de. Dort können sich Interessierte

über die Anmeldung zum Newsletter für den Probebetrieb bewerben.

