Bad Dürkheim – Salinarium Therme Bad Dürkheim – Probebetrieb startet nach dem Dürkheimer Wurstmarkt

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Fertigstellung der neuen Sauna- und Thermenwelt befindet sich auf den
Zielgeraden. Derzeit finden ausstehende Restarbeiten und bauliche Abnahmen statt. Nach deren Abschluss beginnt der interne Probetrieb zur Optimierung der technischen und organisatorischen Abläufe. Dieser ermöglicht es, sämtliche
Prozesse unter realen Bedingungen zu testen und gegebenenfalls nachzubessern, um den Gästen einen reibungslosen Aufenthalt zu gewährleisten. Danach startet der Probetrieb mit ausgewählten Gästegruppen, die die neue Thermen- und Saunalandschaft erstmalig erleben können.
Ziel ist es, die Therme Ende November feierlich zu eröffnen. Der genaue Termin wird während des Probetriebs bekannt gegeben. „Schon jetzt ist zu erleben, worauf sich Bad Dürkheim und die ganze Region freuen können: eine moderne Sauna- und Thermenlandschaft, die zum Wohlfühlen und Erholen einlädt“, freut sich Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt über den nahenden Start des Probebetriebs. Regelmäßige Updates und weitere Informationen zur Thermeneröffnung finden sich unter www.salinarium-therme.de. Dort können sich Interessierte
über die Anmeldung zum Newsletter für den Probebetrieb bewerben.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Landau/Offenbach/Mörlheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Morgen des 27. August befuhr ein 39-jähriger LKW-Fahrer gegen 06:35 Uhr den Kreisverkehr zwischen Mörlheim und Offenbach. Kurz nach Einfahrt in den Kreisverkehr kippte sein LKW, der mit einem Großraum-Container und innenliegenden großen Metallteilen beladen war, auf die rechte Seite. Nach ersten Ermittlungen dürfte unfallursächlich sein, dass die Metallteile nicht korrekt ... Mehr lesen»
- Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Kanal- und Straßenbauarbeiten in Oberflockenbach liegen im Plan – Nur zwei Wochen Vollsperrung auf einem kurzen Teilstück Die Zeiten hochfliegender Kanaldeckel, überfluteter Straße und Abwasser in den Bächen sind weitestgehend vorbei. Im Weinheimer Odenwald-Ortsteil Oberflockenbach ist der Hauptkanal, der unter der Großsachsener Straße liegt, mittlerweile komplett im Auftrag des Eigenbetriebs Stadtentwässerung ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Ein betrunkener Autofahrer geriet am frühen Donnerstagmorgen im Stadtteil Schwetzingerstadt ins Gleisbett der Straßenbahn und verkeilte sich dort mit seinem Fahrzeug. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ein 36-jähriger Mann war gegen 0.20 Uhr mit seinem Skoda auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Seckenheimer Straße unterwegs. In Höhe der Seckenheimer Straße bog er nach links ... Mehr lesen»
- Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Bestattungsregelungen wieder wie gewohnt Die Sanierungsarbeiten an den beiden Trauerhöfen des Waldfriedhofs, also den Flächen vor und hinter der Trauerhalle, wurden nach fünfmonatiger Bauzeit erfolgreich abgeschlossen. Seit Dienstag, 26. August, stehen die Plätze wieder vollständig bei Trauerfeiern zur Verfügung. Damit konnte die Maßnahme rund sieben Wochen früher beendet werden, als ursprünglich ... Mehr lesen»
- Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Ein 25-Jährige wollte am Sonntagabend (24.08.2025) an einem Essenstand auf einer Kirmes in Mutterstadt mit einem gefälschten 100 Euro – Schein Lebensmittel bezahlen. Der 25-Jährige führte darüber hinaus noch Falschgeld im Gesamtwert von 3.600 Euro mit sich. Im Anschluss durchsuchten Polizeikräfte mit dem ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Mittwochmorgen, gegen 08:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Seckenheimer Hauptstraße und Rastatter Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Rastatter Straße in die Seckenheimer Hauptstraße einbiegen und übersah im Kreuzungsbereich einen 71-jährigen Radfahrer, welcher aus der Seckenheimer Hauptstraße in die Rastatter Straße abbiegen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen – Ein weiteres Veranstaltungshighlight erwartet Musikliebhaber am Donnerstagabend, dem 28.08.2025: Im Turmrestaurant im Ebertpark, auf einer der schönsten gastronomischen Terrassen der Metropolregion Rhein-Neckar, findet eine besondere Blues Session statt – präsentiert von der renommierten Elville Blues Band. Besucherinnen und Besucher können neben mitreißender Livemusik natürlich auch die gewohnten Spezialitäten des Hauses genießen. Beginn der ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis – Otterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Nachmittag des 27.08.2025 zu einem Brand auf einem Campingplatz in Otterstadt. Hierbei brannten zwei Wohnwägen vollständig aus und fünf weitere wurden durch Feuer und Hitzeeinwirkung zum Teil schwer beschädigt. Personen wurden keine verletzt. Nach ersten Schätzungen wird von einer Schadenshöhe im ... Mehr lesen»
- Höchst im Odenwald / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Wie bereits berichtet kam es am 26.08.2025 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei der eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Nach einer Auseinandersetzung zwischen einer 29-jährigen Frau und einem 35 Jahre alten Mann am Dienstagnachmittag (26.8.) suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun nach weiteren Zeugen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Ersten ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Schweigeminute für unseren in Völklingen getöteten Kollegen Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In Gedenken an Polizeioberkommissar Simon B., der am vergangenen Donnerstag in Völklingen im Dienst getötet wurde, beteiligte sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch (27. August 2025) um 9 Uhr an der bundesweiten Schweigeminute. Bedienstete aller Polizeidienststellen der Vorder- ... Mehr lesen»
Landau – Umgekippter Laster
Weinheim – Oberflockenbach wird richtig schmuck
Mannheim – Mit 2 Promille ins Gleisbett der Straßenbahn
Viernheim – Mehr Sicherheit und würdiger Rahmen – Trauerhöfe am Waldfriedhof saniert
Rhein-Pfalz-Kreis – Auf Mutterstadter Kerwe mit Falschgeld bezahlt – 25-jähriger in U-Haft
Mannheim – Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz
Ludwigshafen – Turmrestaurant im Ebertpark: Blues Session mit der Elville Blues Band in der Konzertmuschel findet statt
Rhein-Pfalz-Kreis – Brand auf einem Campingplatz
Höchst im Odenwald – NACHTRAG: Zeugen nach Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz gesucht – 29 jährige lebensgefährlich verletzt
Ludwigshafen – Schweigeminute für getöteten Polizeioberkommissar Simon B.
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-