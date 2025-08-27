Speyer – Straßensperrungen aufgrund des Altstadtfests



Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Aufbau sowie die Durchführung des Altstadtfests erfordern ab Mittwoch, 10. September, bis einschließlich Sonntag, 14. September 2025, die Sperrung des gesamten Veranstaltungsbereichs für den fließenden Verkehr.

In diesem Zeitraum können auch die Bewohnerparkplätze auf dem Holzmarkt sowie die übrigen im Festbereich gelegenen Straßenparkplätze nicht genutzt werden.

Um Abschleppmaßnahmen zu vermeiden, bittet die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Speyer um Beachtung der temporären Verkehrsbeschilderung und weist nochmals auf die Parkberechtigungskarten für Bewohner*innen hin. Diese werden im Bürgerbüro Maximilianstraße gegen die Vorlage des Fahrzeugscheins ausgegeben. Mit den kostenlosen Parkberechtigungskarten, die gut sicht- und lesbar hinter der Frontscheibe auszulegen sind, können unmittelbar betroffene Bewohner*innen des Festbereiches (Bewohner*innen des Bewohnerquartiers IV sowie Hasenpfuhlstraße zwischen Grüner Winkel und Sonnengasse Rheintorstraße) ihre Fahrzeuge auf dem Oberen Domparkplatz parken.

Der gesamte Domgartenparkplatz ist im Zeitraum Mittwoch, 10. September, bis einschließlich Sonntag, 14. September 2025, für den allgemeinen Individualverkehr gesperrt. Die Zufahrt ist nur noch mit Einfahrtsberechtigungsscheinen erlaubt.

Verkehrsteilnehmende mit blauem Schwerbehindertenparkausweis dürfen die Behindertenparkplätze auf dem oberen Domgartenparkplatz ebenfalls weiterhin nutzen.

Weitere Auskünfte zum Altstadtfest können bei Frau Heidi Jester (Telefon: 06232 14-2748) oder Frau Lena Damian (Telefon: 06232 14-2731) von der Stabstelle 020 – Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungen eingeholt werden.

Quelle: Stadt Speyer