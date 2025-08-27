Speyer – Klimaoase auf dem Domplatz wird bis zum 30. September 2025 abgebaut – öffentliche Zugänglichkeit endet am 31. August 2025

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Die im Rahmen des vom Land Rheinland-Pfalz geförderten Modellprojekts „Innenstadt-Impulse” im Frühjahr 2024 errichtete Klimaoase auf dem Domplatz wird planmäßig bis zum 30. September 2025 zurückgebaut. Aufgrund der Vorbereitungen für den Abbau ist die Klimaoase nur noch bis zum 31. August 2025 für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Klimaoase stellte eine temporäre Maßnahme dar, die mit Bäumen, Stauden, Sträuchern, Blühpflanzen sowie Sitzgelegenheiten und Wassernebeldüsen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung im städtischen Raum beitrug. Sie wurde von Bürgerinnen und Bürgern sowie Besucherinnen und Besuchern der Stadt sehr gut angenommen. Das Projekt hat zudem eine lebhafte öffentliche Diskussion angestoßen, die wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des städtischen Grüns und der Aufenthaltsqualität geliefert hat.

Nach dem Rückbau werden die eingesetzten Pflanzen und Ausstattungsgegenstände weiterverwendet: Die Stauden werden dauerhaft am Rheinufer gepflanzt. Die Bäume verbleiben vorerst in Kübeln und finden vorübergehend im Domgarten ihren neuen Standort. Die Pflanzung in den Boden ist für Ende Oktober/Anfang November vorgesehen. Die Sträucher werden in den Mühlturmpark umgesetzt.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler erläutert zum Abschluss des Projekts: „Unsere Klimaoase auf dem Domplatz war eine grüne Oase mitten im Herzen unserer Stadt, die vielen Menschen in den heißen Sommermonaten Erholung und Aufenthaltsqualität geschenkt hat. Dass dieses Projekt inzwischen auch als Vorbild für ähnliche Initiativen in Ingolstadt und an der Ludwig-Maximilians-Universität München dient, zeigt, wie wichtig solche Freiräume für den Klimaschutz und die Lebensqualität in unseren Städten sind. Klimaschutz bedeutet für uns, weiterzudenken und die Ideen immer wieder neu weiterzuentwickeln. Wir brauchen in Speyer Freiräume, die zum Verweilen einladen und dabei klimaresilient und zukunftsfähig sind – genau solche Wege wollen wir auch künftig konsequent weitergehen.”

Die Stadtverwaltung bedankt sich bei allen Beteiligten und der Bürgerschaft für das Engagement und die breite Unterstützung.

Quelle Stadt Speyer