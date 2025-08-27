Speyer – Herbstferien in der Walderholung 2025

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, und die Planung für das Herbstprogramm läuft bereits auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Walderholung im Herbst wieder in die lebendige Kinderstadt „Speyerchen“. Hier können die Kinder verschiedene Berufe ausprobieren, Taler verdienen und ausgeben – ganz wie in einer echten Stadt.

Ob in der Bank, beim Ordnungsamt, beim Herstellen von Schmuck und Töpferwaren oder beim Erwerb des Kettcar-Führerscheins – mithilfe des Arbeitsamts findet jedes Kind seinen Traumjob. Welche Berufe an welchem Tag ausgeübt werden, entscheiden die Teilnehmenden selbst. Zusätzlich wird jede Woche ein*e Bürgermeister*in gewählt und eine Wochenzeitung mit den neuesten Nachrichten aus der Kinderspielstadt veröffentlicht.

Teilnehmen können Grundschulkinder mit Wohnsitz in Speyer. Die Ganztagsbetreuung findet werktags von Montag, 13. Oktober, bis Freitag, 24. Oktober 2025, jeweils von 8 bis 16 Uhr statt.

Anmeldungen sind ab Mittwoch, 10. September 2025, um 20 Uhr online unter www.jufoe.de möglich.

Die Kosten für eine Woche Ferienbetreuung betragen 62 Euro.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung sind auf unter www.jufoe.de sowie auf unserem Instagram-Profil @jufoe_speyer abrufbar.

Quelle: Stadt Speyer