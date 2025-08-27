Mannheim – Nachwuchsabteilungen vom SV Waldhof und Eintracht Frankfurt gehen Kooperation ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Jugendabteilung des SV Waldhof Mannheim 07 und das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt haben eine wegweisende Kooperation vereinbart und unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft ist es, die Talentausbildung beider Traditionsvereine nachhaltig zu stärken, den Austausch zwischen den Nachwuchsabteilungen zu intensivieren und jungen Spielern noch bessere Entwicklungsperspektiven zu bieten.

Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem Trainerfortbildungen sowie Leistungsvergleiche im Nachwuchsbereich. Darüber hinaus sollen Talente frühzeitig gefördert und gezielt an höhere Leistungsniveaus herangeführt werden – mit dem klaren Fokus, langfristig eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten. Dabei sollen beide Vereine nachhaltig voneinander profitieren.

“Seit meinem Amtsantritt beim SV Waldhof Mannheim 07 war die Möglichkeit einer Kooperation mit Eintracht Frankfurt sehr reizvoll. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit der geschlossenen Vereinbarung, unseren Kindern Mannheims eine verbesserte Entwicklungsmöglichkeit gewährleisten können. Die räumliche und die interessensgebundene Nähe beider Vereine haben es ermöglicht, dass im konstruktiven Austausch ein Kooperationsvertrag zu Gunsten beider Vereine entstehen konnte”, so Kai Herdling, Leiter der Nachwuchsabteilung des SV Waldhof Mannheim 07.

Alexander Richter, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, erläutert die Beweggründe für die Kooperation mit dem Mannheimer Traditionsverein: „Im Gesamtkontext unserer Kooperationspartnerschaften ist der SV Waldhof Mannheim eine ideale Ergänzung. Die Zusammenarbeit stärkt unsere Präsenz in einer für unsere Talentsichtung sehr interessanten Region. Gleichzeitig wollen wir durch die Vermittlung von Wissen und Strukturen dem SV Waldhof Mannheim dabei helfen, sich im Nachwuchsbereich professioneller aufzustellen. Unser gemeinsames Ziel ist es, das Ausbildungsniveau beider Vereine auf ein noch höheres Level zu heben, um den Spielern, um die es am Ende in erster Linie geht, sowohl im Nachwuchs- als auch im Übergangsbereich ein optimales Entwicklungsumfeld zu bieten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“

„Auch wenn die Stabilisierung der Profimannschaft in den vergangenen Wochen viel Zeit in Anspruch genommen hat, war die Möglichkeit einer gewinnbringenden Kooperation mit Eintracht Frankfurt von großem Interesse. Unsere Nachwuchsabteilung wird von den Strukturen und dem Know-how des Partners profitieren. Unser Ziel muss es sein, Talente aus der Stadt gezielt bei uns zu fördern. Gelingt uns das, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, regelmäßig junge Spieler in den Profibereich zu integrieren“, so Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim.

Quelle SV Waldhof Mannheim