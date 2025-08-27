Mannheim – Alkoholisierter Autofahrer fährt entgegen der Fahrtrichtung und verursacht einen Unfall

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es in der Seilerstraße Ecke Schanzenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renaultfahrer und einer Radfahrerin. Der 49-jährige Renaultfahrer fuhr die Seilerstraße verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Luisenring. Zeitgleich fuhr eine 54-jährige Radfahrerin in der Schanzenstraße in Richtung Seilerstraße. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Beteiligte. Durch den Unfall verletzte sich die Radfahrerin leicht und wurde vor Ort ambulant durch Kräfte des Rettungsdienstes medizinisch betreut. Zudem stellten die aufmerksamen Kräfte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt bei der Unfallaufnahme bei dem 49-Jährigen einen deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von etwas über 1 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten. Ein Verwandter des Renaultfahrers nahm den Autoschlüssel entgegen. Der Gesamtsachschaden wird auf ungefähr 1.700 Euro geschätzt.

Der 49-Jährige muss sich nun unter anderem wegen der Vorwürfe der Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung und des Fahrens entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung verantworten.