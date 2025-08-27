Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen des diesjährigen Hafenfests wird die Kammerschleuse im Zeitraum von Freitag, 29. August, etwa 8 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 31. August 2025, für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 77.
-Umleitung zwischen Drehbrücke (Ersatzhaltestelle in der Schwanthalerallee) und Parkinsel
-Entfall der Haltestellen Lagerhausstraße und Böcklinstraße
Quelle rnv
Ludwigshafen – rnv-Buslinie 77: Abweichender Betrieb wegen Hafenfest
Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen des diesjährigen Hafenfests wird die Kammerschleuse im Zeitraum von Freitag, 29. August, etwa 8 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 31. August 2025, für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 77.