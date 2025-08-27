Ludwigshafen – Offener Brief: Bürgerinitiative lehnt Pläne der Stadtspitze für das Palatineo(1) als neuen Rathausstandort ab

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Offener Brief an die Stadtverwaltung & Stadtrat :Bürgerinitiative lehnt Pläne der Stadtspitze für das Palatineo(1) als neuen Rathausstandort ab.

Sind langfristige Mietverträge für die Kommune nicht teurer als eigene neue Verwaltungsbauten? Die Bürgerinitiative Lebenswertes Ludwigshafen spricht sich gegen die Pläne der Stadtspitze aus, langfristig ein Rathaus bzw. die Stadtverwaltung als Mieter in zwei Gebäuden (2) des Freiburger Investors Unmüßig unterzubringen. Schon beim Rückkauf des Rathauscenter im Jahr 2019 für knapp 46 Millionen Euro und dem einstimmigen Stadtratsbeschluss im September 2020 (3) für den Abriss des gesamten Komplexes, der weitere 80 Millionen Euro kostete, hätten öffentliche und transparente Diskussionen für einen neuen möglichen Standort beginnen müssen.

Die Bürgerinitiative ist der Meinung, dass Kommunen durch das Anmieten von Räumlichkeiten bei Privatinvestoren, wie auch bei den sogenannten ÖPP-Projekten (Öffentlich-Private Partnerschaften – englisch: public private partnerships oder PPP – das Palatineo-Projekt ist vergleichbar) langfristig finanziell schlechter dastehen werden, als auf eigenem Boden ein eigenes Gebäude zu bauen oder zu renovieren. Dies ist auch durch Studien eindeutig belegt worden. Der Bundesrechnungshof (4) warnt seit langem vor ÖPP-Projekten, wo die öffentliche Hand langfristig eine Art Miet- oder Pachtverhältnis mit Privatinvestoren eingeht. Ein eigenes Rathaus würde stattdessen das Eigenkapital der Stadt erhöhen, und es den Bürgern ersparen, die Konten von Privatinvestoren über ihre Steuern und Gebühren zu füllen.

Wir als BI fordern deshalb von den Verantwortlichen der Stadt ein schlüssiges Gesamtkonzept für den Berliner Platz, in dem die städtischen / öffentlichen Bereiche zu einem klimagerechten, bürgerfreundlichen Ganzen vernetzt werden und so den Bürgerinnen und Bürgern eine im Besten Sinne urbane Stadtmitte schafft, die lebenswert und gleichzeitig wegweisend für eine künftige Stadtentwicklungen ist.

Wir fordern eine transparente Prüfung (mit Bürgerbeteiligung) eines dezentralen Rathaus-Konzeptes auf bestehenden stadteigenen Grundstücken/Gebäuden z.B. auch in der geplanten City-West und wir fordern die Beantwortung folgender Fragen in Bezug auf eine mögliche Mietlösung bei Unmüßig.

– Wie hoch sind die aktuellen Mietpreise & Konditionen (inkl. Nebenkosten) aller derzeit angemieteten Büroräume der Stadtverwaltung?

– Wie langfristig ist der Vertrag zwischen dem Investor und der Stadt angelegt?

– Welche Quadratmeterpreise wird der Investor verlangen und wie sehen die Konditionen (Nebenkosten für Strom, Wasser, Heizung, Instandhaltung) dazu aus?

– Wer trägt zukünftig anfallende Renovierungs- und Sanierungskosten?

– Inwieweit werden Preissteigerungen eingeplant, die zwangsläufig anfallen werden, wenn der Investor das Projekt an einen anderen Investor veräußert?

– Wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erstellt, die die Wirtschaftlichkeit einer Mietlösung eindeutig belegt?

– Wieviele Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung sollen in das Palatineo-Gebäude umziehen?

– Werden alle bereits angemieteten Büroräume mit Räumen im Palatineo ersetzt?

Ludwigshafen ist noch weit von einer sozialen und ökologischen Stadtentwicklung entfernt. Anstatt hunderte von Millionen Euro in eine überdimensionierte Stadtstraße zu investieren oder an Beratungsfirmen und private Investoren zu vergeben, sehen wir die Notwendigkeit vorrangig darin, günstigen Wohnraum & Kitas und guten ÖPNV zu schaffen. Schulen müssen dringend saniert werden. Außerdem ist mit einer ökologischen und klimaverträglichen Bauleitplanung gegen die weiteren geplanten massiven Flächenversiegelungen vorzugehen.

Quelle: BI Lebenswertes Ludwigshafen

Foto Berliner Platz Baulücke MRN-News Archiv

