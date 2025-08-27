Ludwigshafen – Land in Bewegung zu Gast bei den Sandbox Warriors



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Community Runs der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ gehen in die nächste Runde – und diesmal wird es besonders vielfältig: Am Dienstag, 9. September 2025, laden die Sandbox Warriors zum gemeinsamen Laufen und Walken auf den Bruchfestparkplatz in Ludwigshafen-Maudach ein. Start ist um 18:30 Uhr.

Ganz nach dem Motto „Ohne Startnummer, ohne Leistungsdruck – einfach vorbeikommen und mitmachen“ erwartet die Teilnehmenden ein oƯener LauftreƯ für jedes Fitnesslevel. Die Sandbox Warriors haben dafür gleich drei verschiedene Laufgruppen sowie eine Walkinggruppe vorbereitet. Damit ist für wirklich jeden etwas dabei – egal ob Einsteiger, Freizeitläufer oder

ambitionierter Sportler.

Im Mittelpunkt steht nicht die Zeit oder Leistung, sondern das gemeinsame Erlebnis, die Freude an Bewegung und das Miteinander. Im Anschluss an den Lauf gibt es die Möglichkeit, den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen und neue Kontakte zu knüpfen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Das Finale in diesem Jahr

findet am 6. Oktober bei der LG MuLi in Mutterstadt statt. Weitere Informationen zu den Community Runs und zur Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“: www.land-in-bewegung.rlp.de oder per E-Mail: s.helfenfinger-jeck@lsbrlp.de (Bewegungsmanagerin für die Stad Ludwigshafen), a.pec-schmitt@lsbrlp.de

(Bewegungsmanagerin für den Rhein-Pfalz-Kreis)

Quelle: Saskia Helfenfinger-Jeck

Foto: Sandbox Warriors

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken